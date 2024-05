Leader Rotenberg verliert in Lochau!

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:11

In einem spannenden Spiel der 24. Runde der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der SV Lochau gegen den FC Rotenberg mit 2:0 durch. Die Heimmannschaft konnte bereits früh in Führung gehen und verteidigte diesen Vorsprung geschickt. Trotz eines verschossenen Elfmeters und zahlreicher Wechsel in der zweiten Halbzeit konnte Lochau seinen Sieg durch ein weiteres Tor in den letzten Minuten des Spiels besiegeln.

Frühe Führung für den SV Lochau

Das Spiel begann rasant, als der SV Lochau bereits in der ersten Spielminute in Führung ging. Lukas Rusch, der von Beginn an eine starke Präsenz auf dem Platz zeigte, erzielte nach einem Eckball per Kopf das 1:0 für die Gastgeber. Dieser frühe Treffer setzte den FC Rotenberg unter Druck und zwang sie, von Anfang an offensiv zu agieren.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb der SV Lochau die dominierende Mannschaft, ohne jedoch die Führung weiter auszubauen. Die Gäste aus Rotenberg konnten sich einige Male befreien und versuchten, durch Konter gefährlich zu werden, jedoch ohne Erfolg. Die Defensive des SV Lochau stand sicher und ließ keine nennenswerten Torchancen zu. Der Halbzeitstand lautete somit 1:0 zugunsten der Heimmannschaft.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Der FC Rotenberg wechselte zur zweiten Halbzeit gleich zwei Spieler ein: Simon Schwärzler kam für Marco Dum und Aaron Willi für Linus Kaufmann. Auch der SV Lochau reagierte und brachte Fabian Dominikovic für Lukas Rusch ins Spiel.

In der 53. Minute bekam der SV Lochau die große Chance, die Führung weiter auszubauen, als ein Elfmeter verhängt wurde. Doch weder der Strafstoß noch der anschließende Nachschuss fanden den Weg ins Tor, sodass es weiterhin beim knappen Vorsprung für Lochau blieb.

Der FC Rotenberg versuchte nun vermehrt, den Ausgleich zu erzielen und wechselte in der 60. Minute erneut: Kevin Bentele ersetzte Gilnei Silva De Mesquita und Milan Rakic kam für Patrick Maldoner. Doch die Bemühungen der Gäste wurden nicht belohnt. Der SV Lochau wechselte ebenfalls: In der 66. Minute kam Rene Nesensohn für Steffen Friedrich, und kurz vor Schluss, in der 87. Minute, wurde Alexander Rundstuck durch Tyler-Ryan Linder ersetzt.

In der 83. Minute gelang dem SV Lochau schließlich der entscheidende Treffer zum 2:0. Nicolas Constantin Messmer verwandelte einen schön herausgespielten Angriff und machte den Sack für die Gastgeber zu. Dieses Tor besiegelte den Endstand und sicherte dem SV Lochau die verdienten drei Punkte.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem 2:0-Sieg für den SV Lochau. Trotz einer engagierten Leistung des FC Rotenberg und zahlreicher Wechsel konnte die Mannschaft von Trainer Klaus Nussbaumer nichts Zählbares mitnehmen. Der SV Lochau hingegen zeigte eine starke Mannschaftsleistung und festigte mit diesem Sieg seine Position in der Tabelle der Eliteliga Vorarlberg.

