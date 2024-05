Hard kommt mit Sieg gegen Göfis bis auf einen Punkt an Leader Rotenberg heran!

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:12

Der FC Hard konnte sich in einem spannenden Spiel gegen den SC Göfis mit 4:2 durchsetzen. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse, nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war. Trotz eines Rückstands und einer Gelb-Roten Karte für Göfis zeigte Hard eine beeindruckende Leistung und sicherte sich den verdienten Sieg in der 24. Runde der Eliteliga Vorarlberg.

Erste Halbzeit: Torloses Abtasten

Das Spiel begann um 18:30 Uhr und beide Teams gingen motiviert in die Partie. Die erste Halbzeit war geprägt von taktischen Finessen und einer starken Defensivarbeit beider Mannschaften. Der FC Hard, angeführt von Trainer Herbert Sutter, stellte eine gut organisierte Abwehr auf, während der SC Göfis unter der Leitung von Jürgen Maccani versuchte, durch schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Trotz einiger vielversprechender Angriffe konnten beide Teams keine Tore erzielen.

In der 30. Minute stand es weiterhin 0:0 und die Partie blieb offen. Kurz vor dem Pausenpfiff kam es zu einem Wendepunkt: In der 42. Minute sah Mark Vogel vom SC Göfis nach einem Foul die Gelb-Rote Karte und wurde des Platzes verwiesen. Damit musste Göfis die restliche Partie in Unterzahl bestreiten. Dies erhöhte den Druck auf die Gäste, doch zur Halbzeit blieb es beim torlosen Unentschieden.

Zweite Halbzeit: Torfestival und späte Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 62. Minute erzielte Marco Fuchsbichler das erste Tor der Partie für den FC Hard und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese Führung hielt jedoch nicht lange, denn bereits sechs Minuten später glich Philip Fröwis für den SC Göfis aus und sorgte für das 1:1.

Der FC Hard ließ sich davon nicht beirren und setzte nach. In der 70. Minute nahm Trainer Herbert Sutter zwei Wechsel vor: Valentin Pfanner machte Platz für Luka Ancevski und Batuhan Toplu kam für Mario Moosmann ins Spiel. Diese Wechsel sollten sich schnell auszahlen. Nur zwei Minuten später unterlief Lukas Pasqualini vom SC Göfis ein Eigentor, das Hard erneut in Führung brachte. Der neue Spielstand lautete 2:1.

Nur eine Minute später war es wieder der FC Hard, der zuschlug. Diesmal traf Batuhan Toplu zum 3:1 und baute die Führung weiter aus. In der Folgezeit versuchte Göfis, das Spiel noch einmal zu drehen und brachte in der 83. Minute Andrej Petrovic für Florian Lampert. Doch die Bemühungen der Gäste wurden nur kurzzeitig belohnt. In der 85. Minute verwandelte Mario Hörburger einen Elfmeter zum 3:2 und brachte Göfis wieder heran.

In der Schlussphase versuchte der SC Göfis alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch es war der FC Hard, der in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Julian Krassnig, der erst kurz zuvor für Kilian Krassnig eingewechselt worden war, erzielte das 4:2 und machte damit den Sieg perfekt.

Mit diesem Erfolg konnte der FC Hard einen wichtigen Sieg in der Eliteliga Vorarlberg feiern und sich in der Tabelle weiter nach oben arbeiten. SC Göfis hingegen musste trotz einer kämpferischen Leistung die Heimreise ohne Punkte antreten.

Eliteliga Vorarlberg: Hard : SC Göfis - 4:2 (0:0)

87 Julian Krassnig 4:2

85 Mario Hörburger 3:2

73 Batuhan Toplu 3:1

72 Eigentor durch Lukas Pasqualini 2:1

68 Philip Fröwis 1:1

62 Marco Fuchsbichler 1:0

Details

