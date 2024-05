Drei extrem wichtige Punkte von Alberschwende gegen die Austria Lustenau Amateure!

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 00:14

In einem spannenden Spiel der 24. Runde der Eliteliga Vorarlberg triumphierte der FC Alberschwende klar mit 3:0 gegen die Austria Lustenau Amateure. Die Gastgeber konnten früh die Weichen auf Sieg stellen und dominierten das Spielgeschehen über weite Strecken. Dank einer starken Leistung von Julian Maldoner und einem überragenden Auftritt von Tarkan Parlak sicherte sich das Team von Rene Fink drei wichtige Punkte.

Frühe Führung durch Elfmeter

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 6. Minute konnte der FC Alberschwende das erste Tor feiern. Julian Maldoner trat zum Elfmeter an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Heimteam die nötige Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Austria Lustenau Amateure versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, doch die Abwehr des FC Alberschwende stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren, die weiterhin Druck auf die Gäste ausübten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Hälfte setzte der FC Alberschwende sein dominantes Spiel fort. In der 61. Minute nahm die Austria Lustenau Amateure den ersten Wechsel vor, indem Gentian Krasniqi für Gökay Sat ins Spiel kam. Weitere Wechsel folgten in der 68. Minute, als Colin Twumasi durch Adham Jouma und Bernhard Wund durch Francesco Di Maggio ersetzt wurden. Doch auch diese Wechsel konnten den Spielfluss des FC Alberschwende nicht entscheidend stören.

Die Vorentscheidung fiel in der 75. Minute, als William Twumasi von den Austria Lustenau Amateuren wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte sah. Mit einem Mann mehr auf dem Feld nutzte der FC Alberschwende die Überzahl geschickt aus. In der 80. Minute verwandelte Julian Maldoner einen weiteren Elfmeter zum 2:0. Nur eine Minute später machte Tarkan Parlak mit seinem Treffer zum 3:0 alles klar.

In der Schlussphase des Spiels nahm der FC Alberschwende noch einige Wechsel vor, um frische Kräfte zu bringen. In der 81. Minute verließ Lukas Schatzmann das Spielfeld und Manuel Willam kam ins Spiel. Kurz darauf wurden auch Pascal Berchtold durch Jonas Immler ersetzt. Die Austria Lustenau Amateure tauschten ebenfalls noch einmal aus: Tahir Öztürk wurde durch Kerem Kocabay und Can Kevin Banoglu durch David Schelling ersetzt.

Der FC Alberschwende ließ nichts mehr anbrennen und brachte den 3:0-Sieg souverän über die Zeit. In den letzten Minuten gab es noch zwei weitere Wechsel bei den Gastgebern: Elias Willam kam für Tarkan Parlak und Nicolas Kohler wurde durch Linus Winsauer ersetzt. In der 91. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der FC Alberschwende konnte einen verdienten Sieg feiern.

Eliteliga Vorarlberg: Alberschwende : Lustenau A. - 3:0 (1:0)

81 Tarkan Parlak 3:0

80 Julian Maldoner 2:0

6 Julian Maldoner 1:0

Details

