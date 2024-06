SC Admira Dornbirn gewinnt Spitzenspiel gegen Rotenberg mit 6:4!

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:39

In einem torreichen Duell in der Eliteliga Vorarlberg konnte sich die Admira Dornbirn gegen den FC Rotenberg mit 6:4 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit stand es 5:1 für die Hausherren, doch die Gäste aus dem Wald gaben sich nicht kampflos geschlagen und kamen in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Besonders auffällig waren die Spieler Maximilian Lampert und Kilian Madlener auf Seiten der Admira sowie Marcel Steurer auf Seiten der Gäste, die jeweils mehrfach erfolgreich waren.

Blitzstart der Admira und klare Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann furios: Bereits in der vierten Minute traf Jeremy Thurnher zum 1:0, nachdem er perfekt von Maximilian Lampert bedient wurde. Nur drei Minuten später erhöhte Lampert selbst auf 2:0. Die Gäste aus Rotenberg wirkten in dieser Phase komplett überfordert und fanden kein Mittel gegen die offensive Wucht der Dornbirner.

In der 16. Minute setzte Kilian Madlener den Torreigen fort und erzielte das 3:0. Die Gäste aus dem Wald waren zu diesem Zeitpunkt chancenlos und mussten sich kurz darauf auch das 4:0 gefallen lassen, als Madlener erneut zuschlug. In der 35. Minute erzielte Marcel Steurer für den FC Rotenberg den Anschlusstreffer zum 1:4, was jedoch nur ein kurzes Aufbäumen war. Denn nur sieben Minuten später zeigte Maximilian Lampert seine Klasse und vollendete einen Sololauf über 70 Meter mit einem Lupfer zum 5:1.

Steurers Hattrick und Gurschlers Traumtor

Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Marcel Steurer zeigte erneut seine Torjägerqualitäten und verkürzte in der 50. Minute auf 2:5. Doch die Antwort der Admira ließ nicht lange auf sich warten: In der 60. Minute stellte Martin Brunold per Kopf den alten Abstand wieder her und erzielte das 6:2.

Rotenberg gab jedoch nicht auf und kämpfte weiter. Marcel Steurer erzielte in der 62. Minute seinen dritten Treffer des Tages und verkürzte auf 3:6. In der 80. Minute gelang Felix Gurschler dann das wohl schönste Tor des Tages: Aus 25 Metern traf er ansatzlos in die Maschen und markierte den Endstand von 6:4.

In den letzten Minuten der Partie gab es noch einige spannende Szenen, doch weitere Tore fielen nicht mehr. Madlener hatte in der 90. Minute noch die Chance auf seinen dritten Treffer, scheiterte jedoch knapp. Somit blieb es beim unterhaltsamen 6:4-Endstand für die Admira Dornbirn.

Eliteliga Vorarlberg: Admira : FC Rotenberg - 6:4 (5:1)

80 Felix Gurschler 6:4

62 Marcel Steurer 6:3

60 Martin Brunold 6:2

50 Marcel Steurer 5:2

42 Maximilian Lampert 5:1

35 Marcel Steurer 4:1

28 Kilian Madlener 4:0

16 Kilian Madlener 3:0

7 Maximilian Lampert 2:0

4 Jeremy Thurnher 1:0

