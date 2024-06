FC Lauterach übernimmt mit Sieg gegen Hard Tabellenführung

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:38

In einem spannenden Duell der 25. Runde der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der Intemann FC Lauterach souverän mit 2:0 gegen den FC Hard durch. Beide Mannschaften lieferten sich von Anfang an ein intensives Match, das bis zur zweiten Halbzeit torlos blieb. Erst in der Schlussphase konnte sich das Heimteam durchsetzen und zwei entscheidende Treffer erzielen.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann pünktlich um 17:00 Uhr, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem Intemann FC Lauterach und dem FC Hard anpfiff. Beide Teams traten mit viel Elan und Kampfgeist an. FC Hard startete mit Lucas Philipp Bundschuh im Tor und einer starken Verteidigungslinie bestehend aus Patrick Peer, Kilian Krassnig, Julian Santin und Markus Grabherr. Auf der anderen Seite setzte der FC Lauterach auf Lukas Kusche als Torhüter sowie Pascal Dietrich und Fabio Erath in der Verteidigung.

Die erste Halbzeit gestaltete sich weitgehend ausgeglichen, ohne dass eine Mannschaft entscheidend durchbrechen konnte. Beide Teams hatten einige Chancen, aber die Abwehrreihen standen fest. Die Zuschauer mussten sich gedulden, denn trotz intensiven Spiels und einigen guten Möglichkeiten, endete die erste Halbzeit torlos mit einem 0:0.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kamen beide Teams motiviert aus der Kabine. Der FC Lauterach zeigte zunehmend offensiven Druck und versuchte, die Gäste aus Hard in die Defensive zu drängen. Dies zahlte sich schließlich in der 66. Minute aus. Fabio Erath vom FC Lauterach nutzte eine Unachtsamkeit der FC Hard-Verteidigung und erzielte das erlösende 1:0 für das Heimteam.

Der FC Hard bemühte sich, den Rückstand aufzuholen, doch die Lauteracher Abwehr blieb standhaft. Trotz einiger Bemühungen der Gäste konnten sie keinen Weg finden, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. In der 86. Minute machte der FC Lauterach dann alles klar: Markus Siller erhöhte mit einem präzisen Schuss auf 2:0. Dieses Tor entschied das Spiel endgültig zugunsten des Intemann FC Lauterach.

Am Ende konnte der FC Hard trotz engagierter Leistung keine Punkte mit nach Hause nehmen. Der FC Lauterach hingegen sicherte sich durch eine starke zweite Halbzeit den verdienten 2:0-Sieg und drei wichtige Punkte in der Tabelle der Eliteliga Vorarlberg.

Mit diesem Ergebnis bestätigt der FC Lauterach seine starke Form und bleibt weiterhin ein ernstzunehmender Gegner in der Liga. Der FC Hard hingegen wird aus dieser Niederlage lernen müssen und in den kommenden Spielen neue Strategien entwickeln, um wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.

Eliteliga Vorarlberg: Lauterach : Hard - 2:0 (0:0)

86 Markus Siller 2:0

66 Fabio Erath 1:0

