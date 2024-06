Kevin Prantl mit Doppelpack für Höchst gegen den FC Lustenau

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:42

In einem packenden Spiel der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der FC Höchst mit einem souveränen 3:0 gegen den FC Lustenau 07 durch. Der FC Höchst zeigte eine beeindruckende Leistung und dominierte die Partie von Anfang an. Matchwinner war Kevin Prantl, der mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit glänzte. Schon in der ersten Halbzeit hatte Elias Frei den FC Höchst auf die Siegerstraße gebracht.

Frühe Führung durch Elias Frei

Das Spiel zwischen dem FC Höchst und dem FC Lustenau 07 wurde pünktlich angepfiffen und die Zuschauer erwarteten eine spannende Partie. Bereits in der ersten Minute konnte man die Entschlossenheit beider Mannschaften spüren. In der Anfangsphase versuchten beide Teams, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, jedoch gelang es dem FC Höchst, die ersten Akzente zu setzen.

In der 26. Minute erzielte Elias Frei das erste Tor des Spiels für den FC Höchst. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des FC Lustenau 07, Noah Küng, keine Chance. Die Fans des FC Höchst jubelten und die Mannschaft konnte mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gehen. Der FC Lustenau 07 bemühte sich zwar um den Ausgleich, konnte aber keine gefährlichen Chancen herausspielen.

Kevin Prantl sorgt für die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, aber der FC Höchst zeigte sich erneut als das entschlossenere Team. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff, in der 50. Minute, erhöhte Kevin Prantl auf 2:0 für den FC Höchst. Prantl nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive des FC Lustenau 07 eiskalt aus und schob den Ball souverän ins Netz.

Der FC Lustenau 07 zeigte sich geschockt und fand keine Mittel, um dem Spiel noch eine Wendung zu geben. Stattdessen war es erneut Kevin Prantl, der in der 60. Minute den Sack endgültig zumachte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte er für das 3:0 und sicherte seinem Team somit den verdienten Sieg.

Die letzten 30 Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte. Der FC Höchst verwaltete die komfortable Führung und ließ dem FC Lustenau 07 keine Möglichkeit, zurück ins Spiel zu finden. Der Schlusspfiff ertönte und der FC Höchst durfte sich über einen deutlichen und verdienten 3:0-Sieg freuen.

Die Mannschaftsaufstellungen beider Teams verdeutlichten die unterschiedlichen Strategien. Während der FC Lustenau 07 mit einer defensiven Grundhaltung antrat, setzte der FC Höchst auf Offensive. Trainer Maximilian Knuth vom FC Höchst hatte seine Mannschaft perfekt eingestellt, was sich in der Dominanz auf dem Platz widerspiegelte.

Insgesamt war es ein rundum gelungener Tag für den FC Höchst. Mit diesem Sieg festigen sie ihre Position in der Tabelle der Eliteliga Vorarlberg und zeigen, dass sie in dieser Saison noch viel vorhaben. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen.

Eliteliga Vorarlberg: Höchst : FC Lustenau - 3:0 (1:0)

60 Kevin Prantl 3:0

50 Kevin Prantl 2:0

26 Elias Frei 1:0

