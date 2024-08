Mathis-Doppelpack sichert Dornbirner SV Auswärtssieg

In einem packenden Auftaktspiel der Eliteliga Vorarlberg konnte der Dornbirner SV einen späten 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Lustenau 07 feiern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in der zweiten Hälfte an Fahrt auf. Kerim Kalkan brachte die Gastgeber in Führung, doch Maurice Mathis sorgte mit einem Doppelpack für die Wende und sicherte den Gästen drei wichtige Punkte.

Chancenreiche erste Halbzeit, aber keine Tore

Das Spiel begann temporeich und beide Mannschaften suchten früh den Weg nach vorne. Schon in der 4. Minute hatte Dominik Rottmann die erste Chance für den FC, verpasste jedoch das Tor. Nur wenige Minuten später scheiterte Christopher Nagel auf der Gegenseite an FCL-Torhüter Noah Küng. In der 12. Minute hatte Rottmann erneut die Möglichkeit zur Führung, doch sein Schuss traf nur die Stange.

Das Spiel blieb ausgeglichen und bot weiterhin gute Möglichkeiten. Ein Eckball in der 16. Minute für den Dornbirner SV führte zu einem Schuss aus dem Rückraum, der knapp über das Tor ging. In der 22. Minute setzte Rottmann eine weitere Flanke an, doch der daraus resultierende Kopfball brachte nichts ein. Eine Riesenchance für die Dornbirner ergab sich in der 40. Minute, als ein Lustenauer Verteidiger gerade noch zum Eckball klären konnte.

DSV dreht Spiel und fährt dank Mathis-Doppelpack drei Punkte ein

Die zweite Halbzeit begann mit einer verpassten Gelegenheit für den FC Lustenau in der 50. Minute, als Benjamin Thurnherr den Ball links am Tor vorbeischoss. Es dauerte bis zur 77. Minute, ehe der Bann gebrochen war: Abdülkerim Kalkan erzielte mit einem wunderschönen Fallrückzieher ins lange Eck das 1:0 für die Gastgeber.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später bekamen die Gäste einen Handelfmeter zugesprochen. Maurice Mathis verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich. In der 88. Minute war es erneut Mathis, der nach einem Eckball goldrichtig stand und den Ball mit dem Kopf zum 2:1 für den Dornbirner SV versenkte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und intensiven Zweikämpfen, doch der Dornbirner SV konnte die knappe Führung über die Zeit bringen. Mit einem 2:1-Auswärtssieg entführte der DSV drei Punkte aus dem Stadion an der Holzstraße.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1750 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.