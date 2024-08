Admira Dornbirn siegt im Auftaktspiel der Eliteliga Vorarlberg gegen Alberschwende

Im ersten Spiel der neuen Saison der Eliteliga Vorarlberg trafen der SC Admira Dornbirn und der FC Alberschwende aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnten die Admiraner in der zweiten Hälfte überzeugen und gewannen letztendlich mit 2:0. Die entscheidenden Tore erzielten Maximilian Lampert und Jeremy Thurnher. Die Gäste fanden zwar Chancen vor, blieben aber ohne Treffer.

Torlose erste Halbzeit

Von Anfang an war zu spüren, dass beide Teams heiß auf den Saisonauftakt waren. Bereits in der ersten Minute zeigte Admira Dornbirn mit einer Monstergrätsche von Felix Gunz, dass sie die Partie ernst nehmen. Die erste nennenswerte Chance ergab sich in der 19. Minute, als Maximilian Lamperts Freistoß von der Abwehr der Gäste gerade noch auf der Linie weggeköpft wurde. In der 22. Minute jubelten die Fans der Admira kurzzeitig, als Jeremy Thurnher das vermeintliche Führungstor erzielte. Doch der Schiedsrichter entschied auf Foulspiel, und der Treffer wurde nicht anerkannt.

Beide Mannschaften hatten sichtlich mit der Hitze zu kämpfen, was zu einer zerfahrenen Partie führte. In der 26. Minute ordnete der Unparteiische eine Trinkpause an. Danach ging es weiter mit einem stabilen Auftritt der Defensivreihen beider Teams. In der 40. Minute versuchte Moll sein Glück aus 30 Metern, doch der Schuss misslang völlig. Kurz vor der Halbzeitpause ließ Madlener den Fuß stehen und wurde vom Referee ermahnt. Mit einem torlosen Unentschieden gingen die Teams in die Pause.

Dornbirner Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, beide Teams tasteten sich langsam wieder ins Spiel. In der 52. Minute spielte Gunz einen ausgezeichneten Ball in die Spitze, doch Madlener scheiterte am Bein von Tobias Bitschnau, der in letzter Sekunde rettete. Dann ging es Schlag auf Schlag: In der 59. Minute fasste sich Maximilian Lampert ein Herz und hämmerte den Ball aus 16 Metern ins Kreuzeck, was die verdiente Führung für Admira Dornbirn brachte.

Nur drei Minuten später erhöhte Jeremy Thurnher auf 2:0. Wieder war es Lampert, der den Angriff einleitete. Thurnher belohnte sich für eine starke Leistung mit seinem bereits dritten Treffer des Tages, der nun auch regelkonform war. Alberschwende hatte in der 78. Minute die Chance zum Anschlusstreffer, doch Parlak vergab kläglich.

Dornbirns Kilian Madlener hatte an diesem Tag das Pech am Schuh, trotz eines sehr bemühten Auftritts blieb dem 24-Jährigen ein Treffer verwehrt. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:0-Sieg für Admira Dornbirn.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter felicegimondi (1035 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter felicegimondi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.