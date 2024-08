Admira Dornbirn gewinnt Torgala in Egg

In einem torreichen Spiel der 2. Runde der Eliteliga Vorarlberg behielt der SC Admira Dornbirn beim FC Brauerei Egg knapp die Oberhand. Nachdem die Gäste bereits zur Halbzeit mit 2:0 führten, drehten die Hausherren das Spiel zwischenzeitlich auf 3:2. Doch in einer dramatischen Schlussphase sicherte sich Admira Dornbirn durch zwei späte Elfmetertore den 4:3-Auswärtssieg.

Gäste mit früher 2:0-Führung

Die Partie begann furios und schon in der 12. Minute konnte Kilian Madlener die Gäste aus Dornbirn in Führung bringen. Ein katastrophaler Fehler der Wälder Hintermannschaft wurde eiskalt bestraft. Nur zehn Minuten später baute Patrick Pexa die Führung nach einem traumhaften Angriff auf 2:0 aus. Dies war zugleich sein erster Treffer für Admira Dornbirn in der Liga. Die Gäste wirkten nach diesen beiden Treffern wie ausgewechselt und dominierten das Spielgeschehen.

Der FC Egg kam hingegen in der ersten Halbzeit kaum zu nennenswerten Chancen. Maurice Wunderli hatte in der 34. Minute die beste Möglichkeit zum Anschluss, scheiterte jedoch. Mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Egg dreht Spiel - späte Strafstöße bescheren Gästen drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute konnten die Gastgeber durch ein Durcheinander im Strafraum der Admira durch Maurice Wunderli den Anschlusstreffer erzielen. Dies gab dem FC Egg spürbar Auftrieb und sie drängten auf den Ausgleich.

In der 52. Minute war es schließlich Marius Schedler, der den Ausgleich für Egg erzielte. Einmal mehr zeigte sich die Abwehr der Admira anfällig, als Schedler eiskalt einnetzte. Nun war das Spiel wieder völlig offen und die Gastgeber setzten alles daran, die Führung zu übernehmen.

Dieses Vorhaben gelang in der 64. Minute, als Maurice Wunderli das 3:2 für den FC Egg erzielte. Die Hausherren hatten das Spiel komplett gedreht und die Fans in der Junkerau waren aus dem Häuschen. Doch das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Die Schlussphase gestaltete sich dramatisch. In der 84. Minute bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen, den Marco Pichler eiskalt zum 3:3 verwandelte. Nur sechs Minuten später, in der Nachspielzeit, erhielt Admira Dornbirn erneut einen Strafstoß. Kilian Madlener trat an und behielt die Nerven, sodass er den Siegtreffer zum 4:3 erzielte.

Mit diesem späten Treffer sicherte sich Admira Dornbirn die drei Punkte in einem packenden Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Der FC Egg zeigte eine starke Moral, konnte sich jedoch für die Aufholjagd letztlich nicht belohnen. Die Zuschauer in der Junkerau erlebten ein Fußballspiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter felicegimondi (1135 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter felicegimondi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.