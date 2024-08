Dornbirner SV triumphiert mit 3:1 gegen FC Hard

Details Montag, 19. August 2024 15:16

In einem spannenden Duell der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der Dornbirner SV mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen den FC Hard durch. Das Spiel hielt die Zuschauer von Anfang an in Atem, denn schon in den ersten Minuten wurde klar, dass beide Teams bereit waren, alles zu geben. Trotz eines frühen Rückstands zeigte der Dornbirner SV eine starke Moral und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten.

Früher Schock für Dornbirner SV

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Gäste. Bereits in der vierten Minute gelang Mario Moosmann vom FC Hard der Führungstreffer. Der schnelle Angriff der Gäste überraschte die Abwehr des Dornbirner SV und Moosmann nutzte die Gelegenheit eiskalt aus, um seine Mannschaft in Führung zu bringen. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber unter Druck, und es dauerte einige Zeit, bis sie sich von diesem Schock erholten.

Der FC Hard, gestärkt durch das frühe Tor, setzte weiterhin auf eine aggressive Spielweise und versuchte, die Führung auszubauen. Doch die Defensive des Dornbirner SV stabilisierte sich allmählich und ließ keine weiteren großen Chancen zu. In der 33. Minute gelang den Gastgebern schließlich der ersehnte Ausgleich. Bojan Rakic fand eine Lücke in der Abwehr des FC Hard und erzielte den Ausgleichstreffer zum 1:1. Dieses Tor war ein Wendepunkt im Spiel, da es den Dornbirner SV wieder ins Spiel brachte und die Moral der Mannschaft deutlich stärkte.

Dornbirner SV dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber mit neuem Schwung aus der Kabine. Der Dornbirner SV dominierte das Spielgeschehen und drängte auf den Führungstreffer. Diese Bemühungen wurden in der 59. Minute belohnt, als Maurice Mathis ein schönes Tor erzielte und sein Team mit 2:1 in Führung brachte. Die Stimmung im Stadion war elektrisierend, und die Fans des Dornbirner SV feierten ausgelassen.

Der FC Hard versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive des Dornbirner SV stand sicher und ließ keine klaren Chancen mehr zu. In den letzten Minuten des Spiels erhöhten die Gastgeber noch einmal den Druck, um die Entscheidung zu erzwingen. Dies gelang schließlich in der 90. Minute, als Samuel Anton mit einem präzisen Schuss das 3:1 erzielte. Dieser Treffer besiegelte den Sieg des Dornbirner SV und sorgte für großen Jubel auf den Rängen.

Das Spiel endete nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem verdienten 3:1-Sieg für den Dornbirner SV. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und bewies große Moral, indem sie nach dem frühen Rückstand zurückkam und das Spiel drehte. Der FC Hard konnte zwar zu Beginn überzeugen, doch am Ende war der Dornbirner SV die stärkere Mannschaft und sicherte sich drei wichtige Punkte in der Eliteliga Vorarlberg.

Eliteliga Vorarlberg: Dornbirner SV : Hard - 3:1 (1:1)

93 Samuel Anton 3:1

59 Maurice Mathis 2:1

33 Bojan Rakic 1:1

4 Mario Moosmann 0:1

Details

