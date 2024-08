Matthias Flatz führt RW Rankweil zum 5:2-Sieg gegen FC Nenzing

Details Montag, 19. August 2024 15:17

Im zweiten Spiel der Eliteliga Vorarlberg trafen der FC Nenzing und RW Rankweil aufeinander. Das Spiel, das mit 2:5 zugunsten der Gäste endete, bot zahlreiche spannende Momente und Tore. Vor allem Matthias Flatz erwies sich als Schlüsselspieler für RW Rankweil, indem er allein vier Treffer erzielte. Beide Teams zeigten eine ansprechende Leistung, wobei RW Rankweil am Ende die Oberhand behielt.

Spannender Beginn und ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem frühen Treffer für den FC Nenzing. In der 11. Minute traf Esref Demircan nach einem schönen Spielzug und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung setzte den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb, doch RW Rankweil ließ sich davon nicht beeindrucken. Bereits elf Minuten später glich Matthias Flatz für die Gäste aus. Mit seinem Tor zum 1:1 in der 22. Minute zeigte er, warum er als einer der gefährlichsten Angreifer der Liga gilt.

Die erste Halbzeit blieb weiterhin spannend. In der 29. Minute nutzte Ali Keskin einen Fehler im Aufbauspiel von RW Rankweil eiskalt aus und brachte den FC Nenzing erneut in Führung. Der Treffer zum 2:1 sorgte für große Freude bei den Heimfans. Doch RW Rankweil antwortete noch vor der Pause: Thomas Baldauf erzielte in der 42. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Flatz dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Pause übernahm RW Rankweil mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen. Besonders Matthias Flatz drehte in der zweiten Halbzeit auf und bewies seine Klasse. In der 55. Minute brachte er die Gäste erstmals in Führung, als er nach einem schnellen Konter den Torwart des FC Nenzing überlupfte. Damit stand es 3:2 für RW Rankweil.

Die Gastgeber versuchten, wieder ins Spiel zurückzufinden, doch Matthias Flatz machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. In der 61. Minute erhöhte er auf 4:2 und sorgte damit für eine gewisse Vorentscheidung. Der FC Nenzing bemühte sich weiter, doch die Abwehr von RW Rankweil stand sicher.

Den Schlusspunkt setzte erneut Matthias Flatz. In der 73. Minute traf er zum 5:2-Endstand und krönte seine herausragende Leistung mit seinem vierten Treffer des Abends. Dieses Tor besiegelte endgültig die Niederlage des FC Nenzing und sicherte RW Rankweil die drei Punkte.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem verdienten 5:2-Sieg für RW Rankweil. Während der FC Nenzing vor allem in der ersten Halbzeit überzeugen konnte, war es die individuelle Klasse von Matthias Flatz, die den Unterschied ausmachte und RW Rankweil den Sieg bescherte.

Eliteliga Vorarlberg: Nenzing : Rankweil - 2:5 (2:2)

73 Matthias Flatz 2:5

61 Matthias Flatz 2:4

55 Matthias Flatz 2:3

42 Thomas Baldauf 2:2

29 Ali Keskin 2:1

22 Matthias Flatz 1:1

11 Esref Demircan 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.