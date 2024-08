Heißer Fight zwischen Egg und Admira Dornbirn in der Analyse

Details Montag, 19. August 2024 23:07

In der zweiten Runde der Eliteliga 2024/25 trafen mit dem FC Brauerei Egg und dem SC Admira Dornbirn zwei Sieger der ersten Runde direkt aufeinander. Admira Dornbirn führt zur Pause mit 2:0, aber es wird noch sehr eng. Denn Egg dreht binnen zehn Minuten das Spiel und in Minute sechzig führt Egg auf einmal 3:2. Aber Admira Dornbirn schlägt zurück und kann in der 90. Minute den 4:3 Erfolg sichern. Admira Donbirn spielt in der kommenden Runde am 24.8.2024 um 17 Uhr in Hard und Egg ist zur selben Zeit beim Leader BW Feldkirch zu Gast.

Spielanalyse aus der Sicht von Admira Dornbirn

Auch im zweiten Spiel der neuen Saison ging es für die Klocker-Elf gegen einen Wälder Verein – die Admira gastierte beim FC Egg in der Junkerau. Die Gäste aus der Messestadt fanden den besseren Start und kamen gleich gut ins Spiel. Kilian Madlener (12.) und Patrick Pexa (22.) sorgten auch für die Führung der Dornbirner und die beruhigende Führung zur Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Egger aber mit ordentlich Elan zurück auf den Rasen und innerhalb von elf Minuten drehten die Wälder die Partie in eine 3:2-Führung. Admira-Coach Herwig Klocker reagierte sofort und brachte mit Martin Brunold, Alexander Huber und Nino Palinic frische Kräfte. Der Dreifach-Tausch zeigte auch Wirkung. Kapitän Marco Pichler sorgte per Foulelfmeter für den 3:3-Ausgleich (80.) und ebenso vom Elfmeterpunkt erzielte Kilian Madlener (90.) den 4:3-Siegestreffer für die Admira. „Die erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und nach dem Rückstand haben wir tolle Moral gezeigt. Somit denke ich, haben wir den Sieg in Summe verdient“, freute sich auch Trainer Herwig Klocker über den zweiten vollen Erfolg im zweiten Saisonspiel.“

Eliteliga Vorarlberg: FC Egg : Admira - 3:4 (0:2)

90 Kilian Madlener 3:4

80 Marco Pichler 3:3

60 Maurice Wunderli 3:2

53 Marius Schedler 2:2

49 Maurice Wunderli 1:2

22 Patrick Pexa 0:2

12 Kilian Madlener 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.