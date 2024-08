Halbes Dutzend Treffer von Rotenberg gegen Alberschwende

Details Sonntag, 25. August 2024 01:07

Der FC Rotenberg hat in der dritten Runde der Eliteliga Vorarlberg den FC Alberschwende mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg überrollt. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0, und auch in der zweiten Hälfte ließen sie nicht locker. Besonders hervorzuheben sind Marcel Steurer und Julian Rupp, die beide jeweils zwei Treffer beisteuern konnten.

Blitzstart für Rotenberg

Gleich zu Beginn des Spiels zeigte der FC Rotenberg, dass sie die Partie dominieren wollten. In der 6. Minute gelang Marcel Steurer das erste Tor des Spiels. Es war ein gut ausgearbeiteter Spielzug, der die Abwehr des FC Alberschwende überwältigte. Bereits in der 15. Minute konnte Kevin Bentele den Vorsprung auf 2:0 erhöhen. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung der Gäste und versenkte den Ball im Netz.

Der FC Alberschwende versuchte zwar, ins Spiel zu finden, doch die Gastgeber ließen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit. In der 22. Minute erzielte Julian Rupp das dritte Tor für den FC Rotenberg, was den Halbzeitstand auf 3:0 erhöhte. Die Defensive des FC Alberschwende wirkte überfordert und konnte den schnellen Angriffen der Gastgeber kaum etwas entgegensetzen.

FC Rotenberg erhöht das Tempo

Nach der Pause setzte der FC Rotenberg seine Dominanz fort. In der 57. Minute war es Jan Nußbaumer, der den vierten Treffer für die Gastgeber erzielte. Die Gäste aus Alberschwende fanden keine Antwort auf die druckvollen Angriffe und mussten zusehen, wie ihr Rückstand weiter anwuchs.

Das Spiel blieb auch in der zweiten Hälfte einseitig. Marcel Steurer erzielte in der 71. Minute sein zweites Tor des Abends und stellte somit auf 5:0. Die Spieler des FC Alberschwende wirkten zunehmend frustriert und resignierten allmählich angesichts der Übermacht des FC Rotenberg.

In der 84. Minute setzte Julian Rupp mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand. Der FC Rotenberg zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine beeindruckende Leistung und ließ dem FC Alberschwende keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein deutliches 6:0 auf der Anzeigetafel. Der FC Rotenberg hat damit ein starkes Zeichen in der Eliteliga Vorarlberg gesetzt und seine Ambitionen für die Saison klar unterstrichen. Für den FC Alberschwende gilt es nun, die richtigen Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren.

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg : Alberschwende - 6:0 (3:0)

84 Julian Rupp 6:0

71 Marcel Steurer 5:0

57 Jan Nußbaumer 4:0

22 Julian Rupp 3:0

15 Kevin Bentele 2:0

6 Marcel Steurer 1:0

