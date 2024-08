Admira Dornbirn verteidigt in Hard weiße West erfolgreich!

Details Montag, 26. August 2024 18:05

Nach der dritten Runde der Eliteliga hat der FC Rotenberg mit einem 6:0 gegen Alberschwende die Tabellenführung übernommen. Ohne Punkteverlust wie Rotenberg bleibt auch der SC Admira Dornbirn nach einem 3:1 in Hard. Ebenso konnte auch der Dornbirner SV das dritte Spiel in Serie erfolgreich gestalten. Ein 2:0 Heimsieg gegen den SV Ludesch.

Spielanalyse aus der Sicht von Admira Dornbirn

Am dritten Spieltag der VN.at-Eliteliga feierte das Team der Dornbirner Admira dank zweier später Tore einen 3:1-Sieg beim FC Hard.

Die Dornbirner starteten dabei von Beginn mit ordentlich Schwung ins Spiel. Bereits in der ersten Minute hatten die Admiraner nach einem Freistoß die große Möglichkeit zur Führung, der Harder Keeper konnte gerade noch zur Ecke klären. In gleicher Tonart ging es weiter. Madlener (3.) und Pexa (10.) scheiterten allerdings vor dem gegnerischen Kasten. Besser machte es kurze Zeit später Martin Brunold – nach einem Eckball setzte sich der Dornbirn-Stürmer durch und traf per Kopf zum 1:0. So hatte die Klocker-Elf in der ersten halben Stunde alles klar im Griff und kontrollierte das Spiel. Doch in der 36. Minute nutzten die Harder ihre erste Tormöglichkeit und kamen durch Yazgin zum 1:1-Ausgleich – gleichzeitig auch dem Pausenstand.

Auch in Halbzeit zwei der bessere Start für die Admira – Kilian Madlener gleich mit einer guten Möglichkeit, sein Versuch ging aber knapp am Harder Tor vorbei (48.). Aber auch die Gastgeber mit Möglichkeiten, die größte hatte Mario Moosmann, seinen Distanzschuss konnte Admira-Keeper Abwerzger per spektakulärer Flugeinlage zur Ecke klären (64.). Kurze Zeit später Jubel unter den Admira-Fans im Harder Waldstadion, Felix Gunz bugsierte den Ball in das Harder Tor. Der Schiedsrichter hat zuvor aber ein Foul am gegnerischen Keeper gesehen und so gab es statt der Torbestätigung einen Freistoß für Hard (71.). In der Schlussphase die Dornbirner wieder klar die bessere Mannschaften und Alexander Huber mit zwei guten Möglichkeiten zur erneuten Führung (80., 84.), der Ball wollte aber noch nicht in den Harder Kasten. Die Entscheidung somit erst in der Nachspielzeit. Kilian Madlener brachte die Admira dank einem schönen Schlenzer mit 2:1 in Führung (90.+1). Damit noch nicht genug. Kurz vor dem Schlusspfiff schloss Maximilian Lampert einen schnellen Konter mit dem 3:1-Siegestreffer ab. Die Admira bleibt damit auch nach dem dritten Spieltag in der VN.at-Eliteliga ohne Punktverlust und in der Tabelle hinter Leader Rotenberg auf Rang zwei.

Eliteliga Vorarlberg: Hard : Admira - 1:3 (1:1)

95 Maximilian Lampert 1:3

90 Kilian Madlener 1:2

36 Kaan Yazgin 1:1

14 Martin Brunold 0:1

