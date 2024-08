RW Rankweil dreht das Derby gegen SC Göfis in letzter Minute

Details Montag, 26. August 2024 22:57

In einem packenden Derby der Eliteliga Vorarlberg konnte sich RW Rankweil in den Schlussminuten gegen SC Göfis mit 3:2 durchsetzen. Die Partie bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt – von frühen Toren über packende Zweikämpfe bis hin zu einem dramatischen Finish. Trotz einer frühen Führung der Gäste aus Göfis gelang es den Hausherren, das Spiel in den letzten Minuten zu drehen und als Sieger vom Platz zu gehen.

SC Göfis mit starkem Start

RW Rankweil und SC Göfis lieferten sich von Beginn an ein spannendes Duell. Bereits in der 22. Minute ging SC Göfis in Führung. Lukas Lampert, ein ehemaliger Spieler von Rankweil, erzielte nach einer Standardsituation das 0:1 für die Gäste. Es war ein klassisches Derbytor, bei dem Lampert seine Erfahrung und Klasse unter Beweis stellte.

Rankweil tat sich zunächst schwer, gegen die gut organisierte Defensive von Göfis anzukommen. Die Gäste standen kompakt und ließen nur wenige Chancen zu. Dennoch gab RW Rankweil nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Kurz nach der Halbzeitpause gelang es Matthias Flatz, einen Freistoß gekonnt an der Mauer vorbei zum 1:1-Ausgleich zu zirkeln (61. Minute). Dies war der Startschuss für eine spannende zweite Halbzeit.

Spannende Schlussminuten entscheiden das Derby

Das Spiel blieb weiterhin hart umkämpft, und beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. In der 73. Minute schlug SC Göfis erneut zu. Philip Fröwis erzielte die erneute Führung für die Gäste zum 1:2, nachdem er einen schnellen Konter erfolgreich abschloss. Die Freude bei Göfis war groß, doch Rankweil sollte noch eine Antwort parat haben.

In den letzten Minuten der Partie zeigte RW Rankweil große Moral und Kampfgeist. In der 89. Minute bekam Rankweil einen Elfmeter zugesprochen, den Niklas Jehle souverän verwandelte. Der verdiente Ausgleich zum 2:2 war ein wichtiger Schritt für die Hausherren. Doch damit nicht genug – nur eine Minute später, in der 90. Minute, erzielte Paul Gerald Grabher den umjubelten 3:2-Siegtreffer für RW Rankweil. Das Stadion tobte, und die Fans feierten ihren Helden des Tages.

Eliteliga Vorarlberg: Rankweil : SC Göfis - 3:2 (0:1)

94 Paul Gerald Grabher 3:2

89 Niklas Jehle 2:2

73 Philip Fröwis 1:2

61 Matthias Flatz 1:1

22 Lukas Lampert 0:1

