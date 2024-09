Sieben Treffer zwischen Admira Dornbirn und BW Feldkirch!

Details Dienstag, 03. September 2024 00:26

In einem packenden Duell der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der SC Admira Dornbirn mit einem knappen 4:3 gegen den FC BW Feldkirch durch. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, eine zwischenzeitliche Aufholjagd und einen dramatischen Elfmeter kurz vor Schluss. Beide Mannschaften zeigten sich von ihrer kämpferischen Seite und bescherten den Zuschauern ein wahres Torfestival.

Starker Beginn der Gastgeber

Bereits nach nicht einmal vier Minuten zeigte die Uhr, als die erste Ecke des Spiels zum Erfolg führte. Kilian Madlener nutzte die Hereingabe der Admira Dornbirn und köpfte komplett unbedrängt zum frühen 1:0 ein. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und hätten durch einen schnellen Konter in der 21. Minute beinahe das zweite Tor erzielt. Alexander Huber legte den Ball nach einem beeindruckenden Lauf über 60 Meter auf Patrick Pexa ab, dessen Abschluss jedoch vom stark parierenden Keeper der Feldkircher vereitelt wurde.

Die Gäste aus Feldkirch ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 19. Minute durch Yavuz Bal zum Ausgleich. Ein schöner Angriff aus dem Oberland führte zu diesem Treffer und brachte die Partie wieder auf Null. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 31. Minute brachte Madlener die Admira erneut in Führung. Nach einer punktgenauen Flanke von Huber köpfte er den Ball zum 2:1 ein.

Die Gastgeber blieben weiterhin effizient und erhöhten in der 37. Minute durch Jeremy Thurnher auf 3:1. Thurnher verwertete artistisch eine Hereingabe von Marco Pichler, was den Dornbirnern eine komfortable Führung verschaffte. Doch kurz vor der Halbzeit kamen die Gäste zurück ins Spiel: Nach vogelwildem Verteidigen der Gastgeber drückte David Schnellrieder den Ball im Fünfmeterraum über die Linie und verkürzte auf 3:2.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. In der 55. Minute hatte Schnellrieder den Ausgleich auf dem Fuß, doch nach Vorlage von Batuhan Toplu verfehlte er das Tor kläglich. Feldkirch spielte sich in einen regelrechten Rausch, konnte jedoch zunächst keine weiteren Erfolge verzeichnen. Ein Distanzschuss der Dornbirner in der 74. Minute verfehlte das Ziel nur knapp.

Die Gäste belohnten sich schließlich in der 68. Minute. Toplu verwandelte einen direkten Freistoß zum 3:3 und brachte damit die Spannung zurück ins Spiel. Doch die Gastgeber schlugen in der 85. Minute noch einmal zurück. Nach einem Foul an Huber entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für die Admira. Marco Pichler trat an und verwandelte eiskalt zum 4:3-Siegtreffer für die Messestadt.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Angriffsbemühungen der Gäste geprägt, doch die Abwehr der Dornbirner hielt stand. Schließlich ertönte der Schlusspfiff nach 91 Minuten und der SC Admira Dornbirn konnte einen hart erkämpften 4:3-Sieg feiern.

Eliteliga Vorarlberg: Admira : Feldkirch - 4:3 (3:2)

77 Marco Pichler 4:3

60 Batuhan Toplu 3:3

46 David Schnellrieder 3:2

37 Jeremy Thurnher 3:1

31 Kilian Madlener 2:1

19 Yavuz Bal 1:1

3 Kilian Madlener 1:0

