FC Brauerei Egg triumphiert mit 4:1 über FC Rotenberg

Details Dienstag, 03. September 2024 00:27

In einem spannenden Spiel der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der FC Brauerei Egg souverän mit 4:1 gegen den FC Rotenberg durch. Die Hausherren zeigten sich besonders in der zweiten Halbzeit von ihrer besten Seite und ließen den Gästen keine Chance. Maurice Wunderli, Florian Hammerer und Dominik Fessler trugen sich dabei für die Egerländer in die Torschützenliste ein. Kevin Bentele sorgte für den einzigen Treffer der Rotenberger, der jedoch nicht ausreichte, um die Niederlage abzuwenden.

Der frühe Führungstreffer und der Ausgleich

Schon früh in der Partie setzte der FC Egg ein Ausrufezeichen. Bereits in der vierten Minute gelang Maurice Wunderli der Führungstreffer für die Hausherren. Ein gelungener Start, der den Egerländern Rückenwind verlieh. Trotz des schnellen Rückstands zeigte sich der FC Rotenberg kämpferisch und ließ sich nicht beirren. In der 28. Minute war es dann Kevin Bentele, der den verdienten Ausgleich erzielte. Mit einem platzierten Schuss ließ er dem Torhüter des FC Egg keine Chance und stellte das Spielgeschehen wieder auf null.

Bis zur Halbzeit blieb es ein umkämpftes Match, in dem beide Teams Chancen hatten, erneut in Führung zu gehen. Doch trotz mehrerer guter Gelegenheiten auf beiden Seiten, blieb es beim 1:1 zur Pause. Beide Mannschaften gingen motiviert in die Kabine, wohlwissend, dass in der zweiten Halbzeit noch alles offen war.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigte der FC Brauerei Egg, warum sie zu den Favoriten der Liga gehören. Bereits in der 48. Minute brachte Florian Hammerer die Hausherren wieder in Führung. Mit einem präzisen Abschluss stellte er auf 2:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Der FC Rotenberg versuchte, sich erneut ins Spiel zu kämpfen, doch die Defensive der Egerländer stand sicher.

In der 56. Minute erhöhte Dominik Fessler auf 3:1 für den FC Egg. Ein weiterer Rückschlag für die Gäste, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten. Trotz aller Bemühungen fand der FC Rotenberg kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Hausherren. Der FC Egg hingegen nutzte seine Chancen eiskalt und sorgte in der 61. Minute für die endgültige Entscheidung. Maurice Wunderli erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 4:1 und ließ die Fans der Egerländer jubeln.

In den verbleibenden Minuten verwalteten die Hausherren das Ergebnis geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Der FC Rotenberg bemühte sich zwar weiterhin um den Anschluss, doch die gut stehende Defensive des FC Egg ließ keine weiteren Tore zu. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 4:1-Erfolg für den FC Brauerei Egg.

Eliteliga Vorarlberg: FC Egg : FC Rotenberg - 4:1 (1:1)

61 Maurice Wunderli 4:1

56 Dominik Fessler 3:1

48 Florian Hammerer 2:1

28 Kevin Bentele 1:1

4 Maurice Wunderli 1:0

