FC Nenzing dominiert SV Ludesch in beeindruckendem Auswärtsspiel

Details Sonntag, 08. September 2024 00:38

Der FC Nenzing konnte in der 5. Runde der Eliteliga Vorarlberg einen eindrucksvollen 5:0-Auswärtssieg gegen den SV Ludesch feiern. Bereits zur Halbzeit führte die Gastmannschaft mit 4:0 und ließ den Gastgebern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Karahan Kandemir und Nico Blumauer glänzten als doppelte Torschützen und sicherten ihrem Team somit drei wichtige Punkte.

Ein rasanter Beginn für die Gäste

Schon früh zeigte sich, dass der FC Nenzing den besseren Start erwischte. In der 18. Minute eröffnete Nico Blumauer den Torreigen und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese frühe Führung gab den Gästen sichtlich Auftrieb. Nur acht Minuten später erhöhte Karahan Kandemir auf 2:0. Die Defensive des SV Ludesch fand kein Mittel gegen das schnelle Angriffsspiel der Nenzinger.

Die Mannschaft von SV Ludesch versuchte sich zu wehren, doch die Offensivkraft der Gäste war einfach zu stark. In der 38. Minute setzte Ahmet Resul Alkun mit einem weiteren Tor zum 3:0 nach. Der FC Nenzing blieb auch nach diesem Treffer weiter am Drücker und Nico Blumauer nutzte die Unsicherheiten in der Ludescher Abwehr, um in der 41. Minute mit seinem zweiten Treffer den Halbzeitstand von 4:0 zu markieren.

Kein Aufbäumen der Hausherren in der zweiten Hälfte

Nach der Pause hofften die Fans des SV Ludesch auf eine Reaktion ihres Teams. Doch der FC Nenzing ließ nichts anbrennen und kontrollierte das Spiel weiterhin. Karahan Kandemir besiegelte schließlich in der 50. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 5:0 das Schicksal der Hausherren endgültig.

In der 66. Minute musste der SV Ludesch dann auch noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Richard Metzler die Rote Karte sah. Mit einem Spieler weniger auf dem Platz war an eine Aufholjagd nicht mehr zu denken. Die Nenzinger verwalteten ihre Führung souverän und ließen keine nennenswerten Chancen für den Gegner zu.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 5:0-Erfolg für den FC Nenzing. Die Mannschaft von Trainer Mag. Rene Wachter zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Auf der anderen Seite wird der SV Ludesch nun daran arbeiten müssen, sich von dieser deutlichen Niederlage zu erholen und in den kommenden Spielen eine bessere Leistung zu zeigen.

Eliteliga Vorarlberg: Ludesch : Nenzing - 0:5 (0:4)

50 Karahan Kandemir 0:5

41 Nico Blumauer 0:4

38 Ahmet Resul Alkun 0:3

26 Karahan Kandemir 0:2

18 Nico Blumauer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.