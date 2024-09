Admira Dornbirn gewinnt Spitzenspiel gegen Rotenberg!

Details Montag, 09. September 2024 14:02

Der SC Admira Dornbirn konnte in der 5. Runde die Tabellenführung in der Eliteliga untermauern. Mit einem 3:2 Erfolg beim FC Rotenberg bleibt man weiterhin ohne Punkteverlust und hat bereits fünf Zähler Vorsprung auf die beiden Verfolger DSV und Lochau. Der Dornbirner SV kam nämlich im Heimspiel gegen Göfis über ein 0:0 nicht hinaus. Lochau konnte mit einem 2:0 gegen Egg zum DSV punktemäßig in der Tabelle aufschließen.

Spielanalyse aus der Sicht von Admira Dornbirn

Auch im zweiten Spiel innerhalb weniger Tage gegen den FC Rotenberg blieb die Dornbirner Admira siegreich.

Rund 500 Fußballfans im Waldstadion Lingenau sorgten beim Spitzenspiel zwischen dem heimischen FC Rotenberg und dem VN.at-Eliteliga Tabellenführer Admira Dornbirn für eine tolle Stimmung und auch auf dem Platz folgte ein flottes Spiel. Schrecksekunde für die Dornbirner aber gleich in den ersten Minuten. Kilian Madlener bekommt den Ball mit hoher Geschwindigkeit unfreiwillig an den Kopf und muss danach behandelt werden, kann aber mit leichtem Kopfbrummen weitermachen. Dann die Gastgeber mit einer guten Möglichkeit, den Schuss von De Souza kann Admira-Keeper Jeffrey Abwerzger aber parieren (15.). Dann die Dornbirner mit der ersten gefährlichen Möglichkeit und Madlener lässt sich nach idealer Flanke von Lampert nicht zweimal bitten und schiebt zur 1:0-Führung der Messestädter ein (21.). Rotenberg aber mit der Antwort und nach einer Nachlässigkeit der Admira im Aufbauspiel erzielt Rupp den schnellen 1:1-Ausgleich (26.). In einem flotten Spiel hatten die Hausherren erneut durch eine etwas fahrlässige Defensive der Admira die Möglichkeit auf die Führung, doch Moll kann noch in letzter Sekunde retten. Die Admira machte es besser und sicherte sich mit einem Doppelschlag durch Noah Fehn (43.) und Alexander Huber (45.) die 3:1-Pausenführung.

Mit der komfortablen Führung geht es dann in die zweite Hälfte. Die erste Möglichkeit für die Gastgeber und De Souza kann von Wehinger nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelt Bentele sicher zum 2:3-Anschlusstreffer für Rotenberg (48.). In der Folge flacht das Spiel etwas ab, dennoch kamen beide Teams noch zu der ein oder anderen Möglichkeit. Die größte Chance auf die Entscheidung für die Admira zehn Minuten vor Spielende. Nach einem Foul an Martin Brunold gibt es Elfmeter für die Dornbirner. Den Strafstoß von Madlener kann der Wälder-Keeper aber ohne große Mühe halten und es bleibt bei der 3:2-Führung der Rohrbächler. Die Schlussphase bleibt ohne große nennenswerte Aktionen und so feiert die Klocker-Elf einen weiteren Erfolg und bleibt somit souverän an der Tabellenspitze der VN.at-Eliteliga.

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg : Admira - 2:3 (1:3)

48 Kevin Bentele 2:3

47 Alexander Huber 1:3

42 Noah Fehn 1:2

25 Julian Rupp 1:1

20 Kilian Madlener 0:1

