Abdülkerim Kalkan trifft für den FC Lustenau gegen Wolfurt dreimal!

Der FC Lustenau 07 zeigte in der 5. Runde der Eliteliga Vorarlberg eine beeindruckende Leistung und besiegte den FC Wolfurt klar mit 4:1. Die Heimmannschaft bewies ihre Effizienz und ihren unerschütterlichen Willen, das Spiel für sich zu entscheiden. Besonders der Star-Stürmer Abdülkerim Kalkan war an diesem Tag nicht zu stoppen und spielte eine entscheidende Rolle beim Heimsieg.

Erste Halbzeit: FC Lustenau übernimmt die Kontrolle

Das Spiel begann ausgeglichen, mit beiden Teams, die sich in den ersten 15 Minuten gegenseitig abtasteten. Die ersten nennenswerten Aktionen gehörten jedoch dem FC Lustenau 07. Bereits in der 18. Minute hatte Kalkan nach einer flachen Hereingabe von Gehrer die Chance zur Führung, doch der Keeper von Wolfurt konnte den Ball abwehren. Nur sechs Minuten später sorgte Kalkan dann aber für das erste Highlight des Spiels. Mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze traf er unhaltbar ins linke Kreuzeck und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

In der 33. Minute kam es zu einer umstrittenen Szene, als Kalkan an der Sechzehnerkante gefoult wurde. Die Heimfans forderten eine Rote Karte, doch die Schiedsrichterin entschied sich für Gelb. Kurz vor der Halbzeitpause legte der FC Lustenau 07 nach. In der 42. Minute schickte Häfele Hüseyin Zengin mit einem langen Ball auf die Reise, und dieser überwand den herauslaufenden Keeper mit einem sehenswerten Lupfer aus 30 Metern. Der FC Lustenau 07 ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Wolfurt kämpft, Lustenau bleibt souverän

Die zweite Halbzeit begann mit einem Aufbäumen der Gäste. In der 49. Minute setzte die Nummer 7 von Wolfurt einen Schuss auf den Torhüter Küng, der jedoch sicher parierte. Wolfurt drängte weiter und bekam in der 61. Minute die große Chance zum Anschlusstreffer durch einen Elfmeter, doch die Nummer 11 setzte den Ball über die Querlatte. Diese vergebene Möglichkeit sollte sich rächen, denn nur wenige Minuten später, in der 58. Minute, erzielte Marian Zehrer nach einer Flanke von rechts das 2:1 für den FC Wolfurt.

Doch die Hoffnung der Gäste währte nur kurz. In der 77. Minute schlug erneut Kalkan zu und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem langen Ball zeigte er erneut seine Klasse und traf ins rechte Eck. Der FC Lustenau 07 zog sich daraufhin zurück und setzte auf Konter. Diese Taktik zahlte sich aus, als Kalkan in der 87. Minute nach einem blitzschnellen Gegenangriff zum 4:1-Endstand traf. Die Spieler und Zuschauer sehnten den Abpfiff herbei, doch der Schiedsrichter ließ das Spiel noch bis zur 93. Minute weiterlaufen.

Am Ende stand ein souveräner 4:1-Sieg für den FC Lustenau 07, der vor allem durch die herausragende Leistung von Abdülkerim Kalkan ermöglicht wurde. Mit diesem Erfolg festigte das Team seine Position in der Eliteliga Vorarlberg und setzte ein klares Zeichen an die Konkurrenz.

Eliteliga Vorarlberg: FC Lustenau : Wolfurt - 4:1 (2:0)

87 Abdülkerim Kalkan 4:1

77 Abdülkerim Kalkan 3:1

58 Marian Zehrer 2:1

42 Hüseyin Zengin 2:0

24 Abdülkerim Kalkan 1:0

