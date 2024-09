Spannung pur in Dornbirn: SV Lochau siegt spät gegen Admira

Details Samstag, 14. September 2024 17:33

In einem hart umkämpften Spiel der Eliteliga Vorarlberg konnte sich der SV Typico Lochau mit einem knappen 1:0-Sieg beim SC Admira Dornbirn durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es den Gastgebern nicht, die Kugel ins Netz zu befördern, während die Gäste kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielten.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer zehnminütigen Verspätung und bereits in der ersten Minute musste das Spiel unterbrochen werden, da Dornbirns Lukas Rusch eine Kopfverletzung erlitt. Nachdem das Spiel fortgesetzt wurde, zeigte sich die Admira in den ersten Minuten sehr aktiv. In der 10. Minute hatte August Rusch die erste große Chance, als er einen tollen Pass spielte, aber Maximilian Lampert spielte die Kugel nicht ab und die Möglichkeit verpuffte.

In der 12. Minute kam der SV zu seiner ersten nennenswerten Gelegenheit. Eine schöne Freistoßvariante endete mit einem Schuss von Mete Dastan, der jedoch nur den Pfosten traf. Kurz danach hatte August Rusch die Führung am Fuß, doch sein Schuss wurde in letzter Sekunde geblockt.

Die Admira erhöhte daraufhin den Druck und kam durch Patrick Pexa und Martin Brunold zu weiteren Chancen. Besonders Pexa fiel durch zwei Distanzschüsse auf, die jedoch beide nicht den Weg ins Tor fanden. Brunold scheiterte mit einem abgefälschten Ball ebenfalls knapp.

Entscheidung in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit begann weniger spektakulär und war geprägt von vereinzelten Chancen und harten Zweikämpfen. In der 63. Minute jubelte der SC Admira kurzzeitig, als Sandro Gotal den Ball ins Netz drückte. Doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

In der 72. Minute vergab Felix Gunz eine riesige Chance nach einer Ecke, als er völlig frei zum Kopfball kam, aber kläglich daneben zielte. Das Spiel war weiterhin hart umkämpft, und bei widrigen Wetterbedingungen tat sich keine der beiden Mannschaften leicht.

Dann, in der 87. Minute, fiel die Entscheidung: Dennis Kloser köpfte eine Flanke unhaltbar ins lange Eck und brachte die Gäste in Führung. Die Admira warf in den letzten Minuten alles nach vorne und hatte durch Aleksa Gagic in der 89. Minute noch eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich, doch es blieb beim 0:1.

Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den knappen Erfolg des SV Lochau, der damit wichtige Punkte sammelte. Für die Admira Dornbirn war es eine bittere Niederlage in einem Spiel, das sie durchaus hätte gewinnen können.

