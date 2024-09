Spannung pur: RW Rankweil triumphiert mit 3:2 über den FC Egg

Details Montag, 16. September 2024 00:01

In einem packenden Spiel der 6. Runde der Eliteliga Vorarlberg konnte sich RW Rankweil mit 3:2 gegen den FC Brauerei Egg durchsetzen. Beide Mannschaften lieferten eine spannende und kämpferische Partie ab, die bis zur letzten Minute offen blieb. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd des FC Egg in der zweiten Halbzeit reichte es am Ende nicht, um die Gäste zu bezwingen.

RW Rankweil dominiert die erste Halbzeit

Gleich zu Beginn der Partie übernahm RW Rankweil die Kontrolle und setzte die Heimmannschaft unter Druck. In der 15. Minute erzielte Timo Wölbitsch das erste Tor für die Gäste und brachte sie mit 1:0 in Führung. Die Defensive des FC Egg hatte Schwierigkeiten, die Angriffe der Rankweiler zu stoppen, und so fiel in der 24. Minute das zweite Tor, wiederum durch Timo Wölbitsch.

RW Rankweil spielte weiterhin dominant und ließ dem FC Egg kaum Raum für eigene Angriffe. In der 28. Minute erhöhte Thomas Baldauf auf 3:0, was den Gastgebern den Wind aus den Segeln nahm. Die Mannschaft von Cetin Batir konnte bis dahin keine nennenswerten Chancen herausspielen, während RW Rankweil seine Führung souverän verteidigte.

Doch kurz vor der Halbzeitpause gelang dem FC Egg der Anschlusstreffer: In der 38. Minute erzielte Melchior Sutterlüty das 1:3 und gab seiner Mannschaft neue Hoffnung. Mit diesem Spielstand ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Aufholjagd des FC Egg in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen FC Egg, der nun alles daran setzte, das Spiel zu drehen. Die Rankweiler Defensive wurde stärker gefordert, doch zunächst gelang es den Gästen, die Angriffe der Heimmannschaft abzuwehren.

Die Zuschauer mussten bis zur 75. Minute warten, bis das nächste Tor fiel. Erneut war es Melchior Sutterlüty, der für den FC Egg traf und auf 2:3 verkürzte. Der Treffer weckte die Hoffnung auf einen möglichen Ausgleich und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

RW Rankweil wurde nun defensiver und versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der FC Egg warf alles nach vorne und setzte die Gäste weiter unter Druck. Trotz mehrerer Chancen und einer spannenden Schlussphase gelang es der Mannschaft von Cetin Batir jedoch nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen.

Nach einer Nachspielzeit von vier Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel schließlich ab. RW Rankweil konnte einen hart erkämpften 3:2-Auswärtssieg feiern, während der FC Egg trotz einer starken zweiten Halbzeit ohne Punkte blieb.

Die Torschützen der Partie waren auf Seiten von RW Rankweil Timo Wölbitsch (2) und Thomas Baldauf. Für den FC Egg erzielte Melchior Sutterlüty beide Treffer. Die beiden Trainer, Stipo Palinic und Cetin Batir, können trotz der unterschiedlichen Ergebnisse auf eine engagierte Leistung ihrer Teams zurückblicken.

Eliteliga Vorarlberg: FC Egg : Rankweil - 2:3 (1:3)

75 Melchior Sutterlüty 2:3

38 Melchior Sutterlüty 1:3

28 Thomas Baldauf 0:3

24 Timo Wölbitsch 0:2

15 Timo Wölbitsch 0:1

