Alessandro Petrovic mit Doppelpack für Wolfurt gegen den Dornbirner SV

In der 6. Runde der Eliteliga Vorarlberg gelang dem FC Wolfurt ein beeindruckender 4:1-Sieg gegen den Dornbirner SV. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich eine Dominanz der Gastgeber ab, die diese auch in der zweiten Halbzeit fortsetzten und schließlich einen klaren Sieg einfahren konnten. Wichtige Torschützen wie Mücahit Özdemir, Alessandro Petrovic und Aygün Topcu trugen maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Frühe Führung für FC Wolfurt

Von Beginn an zeigte sich der FC Wolfurt motiviert und entschlossen, das Spiel zu dominieren. Bereits in der 13. Minute gelang es Mücahit Özdemir, die Gastgeber mit einem frühen Tor in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer setzte die Dornbirner SV unter Druck und gab den Wolfurtern den nötigen Schwung, um weiterhin offensiv aufzutreten.

Die Gastgeber blieben auch nach der Führung am Drücker und erhöhten den Druck auf die Abwehrreihen der Dornbirner SV. In der 26. Minute war es erneut der FC Wolfurt, der jubeln durfte. Alessandro Petrovic zeigte seine Klasse und erzielte das zweite Tor für sein Team. Mit einer komfortablen 2:0-Führung im Rücken agierte der FC Wolfurt souverän und ließ dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung.

Dennoch gelang es der Dornbirner SV kurz vor der Halbzeit, wieder ins Spiel zu finden. In der 44. Minute erzielte Teodor Trailovic den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte damit seine Mannschaft zurück ins Spiel. Mit diesem knappen Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Spannung war greifbar.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem beide Teams um jeden Ball kämpften. Die Dornbirner SV versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des FC Wolfurt stand sicher und ließ keine weiteren Gegentreffer zu. In der 69. Minute erlitt die Dornbirner SV einen Rückschlag, als Fabian Kilzer nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen musste. In Unterzahl wurde es für die Gäste zunehmend schwieriger, gegen die gut organisierte Mannschaft des FC Wolfurt zu bestehen.

Die Wolfurter nutzten die Überzahl geschickt aus und erhöhten den Druck auf die gegnerische Abwehr. In der 86. Minute war es erneut Alessandro Petrovic, der seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte und mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 erhöhte. Dieses Tor sorgte für die Vorentscheidung und nahm den Dornbirnern jegliche Hoffnungen auf ein Comeback.

Doch die Gastgeber waren noch nicht fertig. In der 90. Minute krönte Aygün Topcu die Leistung seiner Mannschaft mit dem vierten Tor. Sein Treffer zum 4:1 besiegelte endgültig den verdienten Sieg des FC Wolfurt. Nach vier Minuten Nachspielzeit endete die Partie schließlich mit diesem klaren Ergebnis, und die Mannschaft konnte sich über drei wichtige Punkte freuen.

Insgesamt zeigte der FC Wolfurt eine beeindruckende Leistung und konnte durch eine starke Teamarbeit sowie individuelle Glanzleistungen überzeugen. Der Dornbirner SV hatte zwar einige gute Phasen im Spiel, musste sich jedoch letztlich dem überlegen agierenden Gastgeber geschlagen geben.

Eliteliga Vorarlberg: Wolfurt : Dornbirner SV - 4:1 (2:1)

93 Aygün Topcu 4:1

86 Alessandro Petrovic 3:1

44 Teodor Trailovic 2:1

26 Alessandro Petrovic 2:0

13 Mücahit Özdemir 1:0

