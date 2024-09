FC Lustenau 07 fegt Egg mit 5:1 vom Platz

Der FC Lustenau 07 hat in der siebten Runde der Eliteliga Vorarlberg einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den FC Egg eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 3:0 und ließen in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Hüseyin Zengin und Alin Mutu, die entscheidend zum deutlichen Sieg beitrugen.

FCL mit komfortabler 3:0-Führung

Das Spiel begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. In den ersten zehn Minuten gab es nur wenige nennenswerte Aktionen, wobei der Lustenauer Torhüter Noah Küng mit einer tollen Parade glänzte. Doch nach 24 Minuten hatte der FC Lustenau die erste große Chance durch Batuhan Karakas, der jedoch vergab.

In der 28. Minute war es dann soweit: Hüseyin Zengin zeigte eine wunderschöne Einzelleistung und schob den Ball trocken ins lange Eck zur 1:0-Führung für die Hausherren. Der FC Egg versuchte zu reagieren, aber es war erneut Zengin, der in der 42. Minute nachlegte und zum 2:0 traf. Nur drei Minuten später erhöhte Simon Häfele auf 3:0, indem er den Ball ins lange Eck setzte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Egg darf nur kurz hoffen

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit vorsichtigen Annäherungen beider Teams. Doch in der 51. Minute konnte der FC Egg ein Lebenszeichen senden. Dominik Fessler zog einfach mal ab und der Ball ging ins lange Eck zum 3:1-Anschlusstreffer. Es war ein Tor aus dem Nichts, das den Gästen für kurze Zeit Hoffnung gab.

Der FC Lustenau ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kontrollierte das Spiel weiter. Hüseyin Zengin hatte die Chance, das vierte Tor zu erzielen, traf den Ball jedoch nicht voll. Auch Niko Gehrer scheiterte am Torhüter der Egger.

Doppelschlag besiegelt Kantersieg

Die Entscheidung fiel dann in der Schlussphase des Spiels. In der 77. Minute erzielte Dominik Rottmann das 4:1 für den FC Lustenau. Nur drei Minuten später machte Alin Mutu mit dem 5:1 endgültig alles klar. Der Doppelschlag der Lustenauer war ein echter Augenschmaus für die Fans im Stadion an der Holzstraße, das mit über 650 Besuchern gut gefüllt war.

Die Gäste aus Egg hatten zwar noch einige Chancen, wie etwa durch Stefan Maccani, dessen wuchtiger Schuss jedoch von Noah Küng abgewehrt wurde, und Dominik Fessler, der knapp daneben köpfelte. Doch letztlich konnten sie den Hausherren nichts entgegensetzen. Die Mannschaft von Trainer Rainer Spiegel zeigte eine starke Leistung, während der FC Egg unter Trainer Cetin Batir eine bittere Niederlage hinnehmen musste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (2345 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.