FC Hard bezwingt FC Rotenberg in dramatischem Spiel mit 3:2

Der FC Hard setzte sich in einem packenden Spiel gegen den FC Rotenberg mit 3:2 durch. Das Spiel, das im Rahmen der 7. Runde der Eliteliga Vorarlberg stattfand, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und spannende Wendungen. Trotz einer frühen Führung des FC Hard und einer zwischenzeitlichen Führung des FC Rotenberg konnte die Heimmannschaft das Spiel am Ende für sich entscheiden. Vor allem in der zweiten Halbzeit ging es turbulent zu.

Frühe Führung und ein Elfmeter

Das Spiel startete mit viel Tempo, und bereits in der achten Minute konnten die Gastgeber jubeln. Michel Jonovic brachte den FC Hard mit einem frühen Tor in Führung. Dieser Treffer setzte den Grundstein für eine spannende erste Halbzeit. Der FC Hard dominierte in den Anfangsminuten das Spielgeschehen und suchte immer wieder den Weg zum Tor.

Doch der FC Rotenberg ließ sich nicht lange bitten und antwortete kurz vor der Halbzeitpause. In der 45. Minute bekam die Gastmannschaft einen Elfmeter zugesprochen, den Paulo Victor Rodrigues De Souza souverän verwandelte. Damit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause. Das Spiel war nun wieder völlig offen und es versprach, in der zweiten Halbzeit ebenso spannend weiterzugehen.

Wechselnde Führung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff startete der FC Rotenberg stark und konnte in der 60. Minute durch Paulo Victor Rodrigues De Souza erneut jubeln. Er traf zum 1:2 und drehte damit das Spiel zugunsten der Gäste. Die Heimmannschaft musste nun reagieren und tat dies auch.

Der FC Hard ließ sich von dem Rückstand nicht entmutigen und erhöhte den Druck auf die Abwehr des FC Rotenberg. In der 70. Minute war es dann Paul Kuster, der für den Ausgleich sorgte. Sein Treffer zum 2:2 brachte die Heimmannschaft wieder zurück ins Spiel und das Publikum auf den Rängen zum Jubeln.

Spannung bis zur letzten Minute

Die letzten zwanzig Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften wollten den Sieg und spielten offensiv nach vorne. Es dauerte jedoch bis zur 87. Minute, bis der entscheidende Treffer fiel.

Sani Musah war der gefeierte Held des Abends, als er für den FC Hard zum 3:2 traf. Sein Tor brachte die Heimmannschaft in der Schlussphase auf die Siegerstraße. Der FC Rotenberg versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des FC Hard hielt stand.

Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren Treffer mehr, sodass der FC Hard am Ende als Sieger vom Platz ging. Das Spiel endete nach insgesamt 97 Minuten mit einem 3:2-Erfolg für die Heimmannschaft.

Insgesamt war es ein spannendes und unterhaltsames Spiel, das den Zuschauern viel Freude bereitete. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem am Ende der FC Hard die Oberhand behielt.

Eliteliga Vorarlberg: Hard : FC Rotenberg - 3:2 (1:1)

87 Sani Musah 3:2

70 Paul Kuster 2:2

60 Paulo Victor Rodrigues De Souza 1:2

45 Paulo Victor Rodrigues De Souza 1:1

8 Michel Jonovic 1:0

