SC Göfis feiert gegen Nenzing überraschenden Auswärtssieg

In der 7. Runde der Eliteliga Vorarlberg traf der FC Nenzing auf den SC Göfis. Das Spiel endete mit einem überraschenden 3:1-Auswärtssieg des Drittletzten der Tabelle. Schon in der ersten Halbzeit setzte der SC ein klares Zeichen und ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Göfis dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo. In der 24. Minute konnte Maximilian Knuth für Göfis den ersten Treffer des Spiels markieren. Die Nenzinger Abwehr war machtlos gegen den präzisen Schuss und somit stand es 0:1. Dieses Tor gab den Gästen zusätzlichen Schwung, und sie ließen nicht nach.

In der 44. Minute war es dann Philip Fröwis, der nach einem Sololauf den Ball an FC-Tormann Felix Breitfuss vorbei ins Netz schoss. Ein sehenswerter Treffer, der die Führung des SC Göfis auf 0:2 ausbaute. Die heimische Abwehr sah auch bei diesem Treffer nicht gut aus. Eine Minute später ertönte der Halbzeitpfiff und die Mannschaften gingen mit diesem Zwischenstand in die Kabinen.

18-Jähriger macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich temporeich wie die erste. In der 56. Minute erhöhte Burak Yildiz die Führung der Gäste auf 0:3. Der 18-Jährige wurde sträflich von der Nenzinger Abwehr alleine gelassen und nutzte die Chance eiskalt aus. Der FC Nenzing wirkte geschockt, fand jedoch bald zurück ins Spiel.

In der 71. Minute gelang es schließlich Nico Blumauer, den ersten und letzliche einzigen Treffer für den FC zu erzielen. Das Tor zum 1:3 brachte noch einmal Hoffnung für die Gastgeber, die fortan alles nach vorne warfen. Die Nenzinger drückten auf den Anschlusstreffer, doch die Göfiser Defensive stand sicher und ließ wenig zu.

Das Spiel wurde zunehmend hektischer und hitziger. In der 83. Minute musste Nenzings Esref Demrican nach einer Ampelkarte das Spielfeld verlassen, was die Hoffnungen der Gastgeber weiter dämpfte. Trotz der zahlenmäßigen Unterlegenheit und der schwierigen Situation gaben sich die Nenzinger nicht auf und kämpften bis zur letzten Minute.

In den Schlussminuten war der SC Göfis auf Konter ausgerichtet. Philip Fröwis lauerte auf seine Chance, den Sack endgültig zuzumachen, doch es blieb beim 1:3. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Schiedsrichter Cindric sechs Minuten Nachspielzeit ankündigte. Diese verlief jedoch ereignislos und ohne weitere Tore. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie mit einem verdienten 1:3-Sieg für den SC Göfis.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christoph Fröwis (2415 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christoph Fröwis mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.