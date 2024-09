Spannung bis zum Schluss: Admira Dornbirn siegt in Rankweil

Details Sonntag, 22. September 2024 17:29

In einem packenden Match der 7. Runde der Eliteliga Vorarlberg setzte sich Admira Dornbirn knapp mit 2:1 bei RW Rankweil durch. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern einen spannenden Fußballnachmittag. Besonders in der zweiten Halbzeit nahm das Spiel Fahrt auf, wobei zwei Platzverweise und ein Last-Minute-Tor die Begegnung prägten.

Madlener bringt Gäste in Front

Der Anpfiff markierte den Beginn eines Spiels, das von Taktik und Konzentration geprägt war. Die ersten Minuten verliefen ruhig, ohne nennenswerte Ereignisse. Die Gäste fanden ihren Rhythmus und belohnten sich in der 27. Minute. Ein herrlicher Angriff führte zur Führung: Palinic bediente Madlener, der seelenruhig zum 1:0 für die Admira einschob.

Rankweil versuchte zu reagieren, doch die Dornbirner Defensive stand stabil. Kurz vor der Halbzeit hatte Pichler für Dornbirn noch eine gute Möglichkeit, als er in der 45. Minute per Volley aus 20 Metern knapp am Tor vorbeischoss. Die Teams gingen mit einem 0:1 in die Halbzeitpause, wobei beide Mannschaften ihre Chancen hatten, aber nicht konsequent genug nutzten.

Zwei Platzverweise - Lucky Punch in Minute 95

Die zweite Halbzeit begann temporeich und Rankweil drückte auf den Ausgleich. Baldauf verzeichnete eine Torchance für die Gastgeber, doch Abwerzger im Tor der Dornbirner hielt sicher. Die Bemühungen von Rankweil wurden in der 56. Minute belohnt: Ein folgenschwerer Ballverlust der Admira führte zum Ausgleich. Wölbitsch nutzte die Gelegenheit und schweißte den Ball aus 15 Metern ins lange Eck – plötzlich stand es 1:1.

Das Spiel wurde zunehmend intensiver und hitziger. In der 65. Minute kam es zu einer folgenschweren Entscheidung: Admiras Moll sah nach einem unglücklichen Foul die rote Karte und wurde des Platzes verwiesen. Das Spiel schien zu kippen, doch auch Rankweil musste in der 86. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Uzun traf seinen Gegenspieler Gagic am Knöchel und sah ebenfalls die rote Karte. Beide Teams waren nun mit einem Mann weniger auf dem Platz.

Die letzten Minuten der Partie waren von Spannung und Dramatik geprägt. Wölbitsch hatte die Führung für Rankweil auf dem Fuß, doch der Ball verfehlte das Ziel nur um wenige Zentimeter. Schließlich kam es in der Nachspielzeit zur Entscheidung. In der 95. Minute setzte Pexa zu einem Energieanfall an, tankte sich außen durch und über Umwege landete der Ball im Tor. Dieses späte Tor besiegelte den 2:1-Sieg für die Gäste aus Dornbirn.

Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem Endstand von 1:2. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch letztendlich hatte Admira Dornbirn das glücklichere Ende für sich und konnte drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen. Die Zuschauer erlebten ein spannendes und emotionsgeladenes Spiel, das bis zur letzten Sekunde offen war.

