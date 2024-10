Doppelpack von Teodor Trailovic für den DSV in Egg

Details Montag, 30. September 2024 23:31

In der achten Runde der Eliteliga Vorarlberg trafen der FC Brauerei Egg und EMMA & EUGEN Dornbirner SV aufeinander. Die Gäste aus Dornbirn zeigten von Anfang an eine starke Leistung und ließen dem Heimteam kaum Chancen. Mit einem deutlichen 3:0-Sieg setzte sich Dornbirner SV durch und machte damit klar, dass sie in dieser Saison zu den Favoriten zählen.

Blitzstart der Gäste

Schon früh in der Partie übernahm Dornbirner SV die Kontrolle. Bereits in der fünften Minute gelang Teodor Trailovic das erste Tor für die Gäste. Mit einem präzisen Schuss aus dem Strafraum brachte er sein Team in Führung und setzte den FC Egg unter Druck. Die Abwehr des Heimteams konnte diesem frühen Angriff nichts entgegensetzen, und so stand es schnell 0:1 aus Sicht des FC Egg.

Auch nach dem Führungstreffer blieb Dornbirner SV am Drücker und ließ dem FC Egg wenig Raum zur Entfaltung. In der 21. Minute schlug Trailovic erneut zu und erzielte sein zweites Tor des Spiels. Mit einem starken Abschluss erhöhte er auf 0:2 und sorgte für einen komfortablen Vorsprung für die Gäste. Die Defensive des FC Egg war erneut chancenlos gegen den treffsicheren Angreifer.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Der FC Egg hatte auch nach dem Seitenwechsel große Mühe, ins Spiel zu finden. Dornbirner SV blieb dominant und ließ keine Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. In der 66. Minute krönte Ömer Efe Tas die starke Leistung der Gäste mit dem dritten Treffer. Nach einer gelungenen Kombination im Mittelfeld setzte Tas den Ball unhaltbar für den Torhüter des FC Egg ins Netz und erhöhte auf 0:3.

Mit diesem dritten Tor war die Partie endgültig entschieden. Der FC Egg konnte keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen und musste sich letztlich mit einer deutlichen Niederlage abfinden. Dornbirner SV hingegen zeigte eine beeindruckende Teamleistung und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 3:0 für EMMA & EUGEN Dornbirner SV. Die Gäste bestätigten damit ihre Ambitionen in der Eliteliga Vorarlberg und ließen dem FC Egg keine Chance. Teodor Trailovic war mit seinen zwei Toren der herausragende Spieler der Partie, während auch Ömer Efe Tas mit seinem Treffer und seiner starken Leistung glänzte.

Eliteliga Vorarlberg: FC Egg : Dornbirner SV - 0:3 (0:2)

66 Ömer Efe Tas 0:3

21 Teodor Trailovic 0:2

5 Teodor Trailovic 0:1

