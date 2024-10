Derby-Drama: Admira Dornbirn siegt knapp beim DSV

Details Samstag, 05. Oktober 2024 16:35

Im packenden Stadtderby der Eliteliga Vorarlberg setzte sich Admira Dornbirn mit 1:0 beim Dornbirner SV durch. Ein hart umkämpftes Spiel, das seine Entscheidung erst in der zweiten Halbzeit fand, endete mit einem dramatischen Moment für den Torschützen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen, einer vergebenen Chance und einer späten roten Karte. Die Fans beider Teams erlebten ein spannungsgeladenes Duell.

Hart umkämpfte erste Halbzeit

Das mit Spannung erwartete Derby begann mit einer intensiven Anfangsphase, in der beide Teams ihre Positionen abtasteten. Schon früh in der Begegnung war die Spannung auf dem Platz spürbar, doch klare Torchancen blieben vorerst aus. In der 22. Minute sorgte ein Distanzschuss von Rusch für einen kurzen Moment der Aufregung, doch das war zunächst die einzige nennenswerte Möglichkeit, die das Spiel zu bieten hatte.

Der erste wirklich gefährliche Moment ergab sich in der 38. Minute, als Admira Dornbirn die Chance erhielt, per Elfmeter in Führung zu gehen. Doch DSV-Schlussmann Nicolas Mohr zeigte seine Klasse und parierte den Strafstoß bravourös. Diese Glanztat bewahrte sein Team vor einem Rückstand und sorgte für zusätzlichen Ansporn bei den Gastgebern. Bis zur Halbzeitpause blieb es ein Duell ohne Tore, obwohl der Druck von beiden Seiten zusehends wuchs.

Späte Entscheidung und dramatische Szenen

Die zweite Halbzeit setzte das kampfbetonte Spiel fort, doch es war Admira Dornbirn, das in der Schlussphase das entscheidende Tor erzielten konnte. In der 81. Minute war es der Goalgetter Kilian Madlener, der nach einem Kopfball die Führung für die Gäste erzielte. Es war ein harter Aufprall, bei dem sich Madlener am Kopf verletzte und blutend ausgewechselt werden musste, doch sein entscheidendes Tor sollte der Wendepunkt des Spiels sein.

Für den Dornbirner SV wurde die Lage noch schwieriger, als Nico Schöpf in der 90. Minute mit einer Ampelkarte das Feld verlassen musste. Diese Unterzahl machte es den Gastgebern nahezu unmöglich, noch einmal zurückzuschlagen. Mit sechs Minuten Nachspielzeit versuchte der DSV alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive der Admira hielt stand. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und besiegelte den knappen 1:0-Sieg für die Gäste.

