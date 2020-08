Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Wähle den "bwin" Spieler der Runde 2!

Details Donnerstag, 13. August 2020 21:00

Die besten Spieler des Spieltages wurden von der Ligaportal-Redaktion recherchiert und in einem Team der Runde zusammengestellt. Ab sofort sind die Fußballfans wieder an der Reihe. Sie können nun 24 Stunden lang ihren Spieler der Runde 2 in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst selbst wählen. Die Wahlurne ist ab sofort geöffnet, pro Stunde ist eine Stimme möglich. Wer ist ihr Spieler der Runde?

