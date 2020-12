Eliteliga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 17:50

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Idiano Santos (FC Wolfurt)

Endergebnis:

1. Idiano Santos (FC Wolfurt / 1902 Stimmen)

2. Milan Rakic (FC Rotenberg / 1339 Stimmen)

3. Raphael Zwischenbrugger (RW Rankweil / 521 Stimmen)

4. Lukas Kusche (FC Lauterach / 519 Stimmen)

5. Dragan Klincov (FC Wolfurt / 230 Stimmen)

6. Andre Breitfuss (VfB Hohenems / 125 Stimmen)

7. Bedirhan Aydin (SW Bregenz / 86 Stimmen)

8. Wendelin Seher (SC Röthis / 82 Stimmen)

9. Elias Wiesener (SW Bregenz / 36 Stimmen)

10. Florian Geley (FC Wolfurt / 27 Stimmen)