Eliteliga Vorarlberg - Herbst: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist...

Details Samstag, 11. Dezember 2021 17:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021/2022 ist... Emre Yilmaz (A. Lustenau Amat.)

Endergebnis:

1. Emre Yilmaz (A. Lustenau Amat. / 1066 Stimmen)

2. Sebastian Inama (FC Rotenberg / 931 Stimmen)

3. Lukas Kusche (FC Lauterach / 448 Stimmen)

4. Lukas Bertignoll (Admira Dornbirn / 408 Stimmen)

5. Fabian Koch (RW Rankweil / 181 Stimmen)

6. Julian Mair (SC Röthis / 158 Stimmen)

7. Marco Troy (FC Wolfurt / 73 Stimmen)

8. Philipp Stoss (Admira Dornbirn / 65 Stimmen)

9. David Franz (SC Röthis / 52 Stimmen)

10. Manuel Koch (SC Röthis / 33 Stimmen)

