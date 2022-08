Details Dienstag, 02. August 2022 06:45

Die Fans kamen in der vergangenen 2. Runde der Eliteliga Vorarlberg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. Ligaportal.at präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Cordeiro Delcio SW Bregenz 2 Kristijan Makovec SW Bregenz 3 Matthias Flatz RW Rankweil 4 Philip Fröwis SC Göfis 5 Maurice Wunderli FC Lauterach 6 Milan Rakic FC Rotenberg 7 Marcel Steurer FC Rotenberg 8 Guy Dahan Altach Juniors 9 Alexandar Petkovic FC Egg 10 Clemens Olsen FC Egg 11 Amir Abdijanovic Altach Juniors 12 Timothy Rist FC Wolfurt 13 Andre Wiedl FC Lauterach 14 Abbas Naso SC Göfis 15 Tamas Herbaly VfB Hohenems 16 Andreas Malin RW Rankweil