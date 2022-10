Details Dienstag, 11. Oktober 2022 08:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 14. Runde der Eliteliga Vorarlberg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Abbas Naso SC Göfis 2 Felix Schöch SC Röthis 3 Arbnor Rexhaj SC Röthis 4 Paulo Souza FC Rotenberg 5 Lukas Katnik SW Bregenz 6 Jonas Schwarz SC Göfis 7 Marian Zehrer FC Wolfurt 8 Kevin Bentele FC Rotenberg 9 Timothy Rist FC Wolfurt 10 Vinicius Gomes SW Bregenz 11 Pierre Nagler VfB Hohenems 12 Mert Ünal VfB Hohenems 13 Jeremy Thurnher Admira Dornbirn 14 Timo Wölbitsch RW Rankweil 15 Lukas Lampert RW Rankweil 16 Hannes Röthlin FC Lauterach