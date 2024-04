Eliteliga Vorarlberg 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 15

Details Dienstag, 09. April 2024 05:14

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 15. Runde der Eliteliga Vorarlberg voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Benedikt Böhler FC Hard 2 Marcel Steurer FC Rotenberg 3 Sani Musah FC Hard 4 Sebastian Ilmer FC Alberschwende 5 Emre Demir FC Egg 6 Lukas Grünwald FC Hörbranz 7 Thomas Dorner FC Andelsbuch 8 Elia Kohlreiter FC Höchst 9 Samuel Jörg Admira Dornbirn 10 Mathias Wehinger Admira Dornbirn 11 Mete Dastan SV Lochau 12 Robin Lhotzky SV Lochau 13 Fabio Tockner FC Alberschwende 14 Marius Schedler FC Egg 15 Eric Weixlbaumer FC Nenzing 16 Furkan Alkun FC Nenzing

