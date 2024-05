Eliteliga Vorarlberg 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 20

Details Dienstag, 07. Mai 2024 07:00

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 20. Runde der Eliteliga Vorarlberg voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Esref Demircan FC Nenzing 2 Jan Nußbaumer FC Rotenberg 3 William Twumasi A. Lustenau Amat. 4 Julian Rupp FC Rotenberg 5 Fabian Pernstich FC Lustenau 07 6 Hüseyin Zengin FC Lustenau 07 7 Stefan Puletic FC Lauterach 8 Lukas Rusch SV Lochau 9 Markus Siller FC Lauterach 10 Nicolas Kohler FC Alberschwende 11 Simon Nesler-Täubl A. Lustenau Amat. 12 Tarik Öztürk FC Nenzing 13 Tarkan Parlak FC Alberschwende 14 Marcel Ladinek SV Lochau 15 Melchior Sutterlüty FC Egg 16 Lien Zwischenbrugger FC Höchst

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.