Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 1

Details Mittwoch, 29. Juli 2020 12:00

In wenigen Tagen steht die 1. Meisterschaftsrunde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle!

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Sa, 01.08.2020, 17:00 Uhr Intemann FC Lauterach - Hella Dornbirner SV Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Der Dornbirner SV spielte 2019 einen sehr dominanten Grunddurchgang, ließ nur gegen Ende etwas nach, holte sich aber trotzdem souverän den Titel – mit fünf Punkten Vorsprung auf Hohenems. Lauterach hat sich ganz gut gehalten und landete am Ende auf Platz acht. Der DSV wird sicher alles versuchen die Leistungen der Vorsaison zu bestätigen und alles andere als ein Dreier in dieser Partie für die Gäste wäre eine große Überraschung.

Sa, 01.08.2020, 17:00 Uhr RW Rankweil - VfB Hohenems Live-Ticker RW Rankweil gegen VfB Hohenems Rankweil hatte am Ende des Grunddurchganges 2019 als Tabellenletzter doch etwas Rückstand auf das restliche Feld, Hohenems sicherte sich recht souverän den zweiten Play-Off Platz hinter dem DSV. Nicht nur deswegen ziemlich klare Verhältnisse in dieser Partie. Hohenems der klare Favorit und das große Ziel für den VfB ist natürlich wieder das Play-Off der Regionalliga West im Frühjahr 2021.

Sa, 01.08.2020, 17:00 Uhr SW Bregenz - SC Röfix Röthis Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! SW Bregenz war eigentlich im Herbst 2019 die froße positive Überraschung der Liga. Nur drei Punkte haben auf den Play-Off Platz für die Regionalliga West gefehlt. Aber auch Röthis war recht gut unterwegs – eine ziemlich ausgeglichene Bilanz mit einundzwanzig Zählern aus achtzehn Partien. Die Lage nach der Corona-Pause ist schwer einzuschätzen – es könnte eine enge Partie werden, Bregenz aber doch der leichte Favorit.

So, 02.08.2020, 16:30 Uhr FC Wolfurt - FC Rotenberg Werde Live-Ticker-Reporter und gewinne Traumurlaube sowie 3 brandneue iPads! Eine sehr ausgeglichene Partie ist zwischen Wolfurt und Rotenberg zu erwarten. Der FC Rotenberg ist ja durch die Fusion von Langenegg und Lingenau entstanden und nimmt nun den Platz von Langenegg in der Eliteliga ein. Die Stärke der Mannschaft ist schwer einzuschätzen – das gilt aber nach der langen Corona-Pause wohl fast für jedes Team. Wolfurt und Langenegg haben im Herbst 2019 sieben Punkte in der Tabelle getrennt, Langenegg war die Nummer fünf, Wolfurt die Nummer sieben.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten