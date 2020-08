Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 3

Details Montag, 10. August 2020 15:00

In wenigen Tagen steht die 3. Meisterschaftsrunde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst auf dem Programm. Lauterach gegen Röthis wird wohl ein Duell auf Augenhöhe werden. Lauterach hatte nicht viel Zeit das 0:5 in Hohenems zu verdauen, Röthis hat das Heimspiel gegen Rankweil 1:3 verloren. Der große Kracher der Runde heißt Dornbirner SV gegen Hohenems. Für den DSV heißt es verlieren verboten, denn ansonsten könnte Hohenems schon etwa davonziehen. Rotenberg kämpft um den ersten Punkt – in Rankweil könnte er möglich sein. Im zweiten Kracher der Runde treffen SW Bregenz und die Austria Lustenau Amateure aufeinander.

