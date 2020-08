Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 4

Details Donnerstag, 13. August 2020 10:00

In wenigen Tagen steht die 4. Meisterschaftsrunde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. 1:1 hieß es im großen Schlager der dritten Runde zwischen dem DSV und Hohenems. SW Bregenz zeigt immer stärker auf – 3:0 gegen die Lustenau Amateure und damit halten Tabellenführer Hohenems und die Nummer zwei SW Bregenz bei sieben Zählern. Lauterach konnte sich 3:0 gegen Röthis durchsetzen und Rankweil bezwang Rotenberg mit 3:2. Tabellenführer Hohenems ist am kommenden Wochenende spielfrei, gut Gelegenheit für SW Bregenz auswärts in Wolfurt die Tabellenführung zu übernehmen – Punkte in Wolfurt werden aber hoch hängen. Der DSV spielt in Röthis, Rotenberg empfängt Lauterach und Rankweil spielt bei den Austria Lustenau Amateuren.

