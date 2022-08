Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2022/2023: "betcrake.com" Tipp-Spiel Runde 8

Details Donnerstag, 25. August 2022 01:00

betcrake.com – die lukrative Onlineplattform für euren Verein – präsentiert österreichweit das wöchentliche Tipp-Spiel in allen Ligen. Beim Ligaportal Tipp-Spiel hast du als Fan die Möglichkeit, völlig unverbindlich deinen Tipp auf den Ausgang der kommenden Spiele abzugeben. Wie schätzt die Ligaportal-Community die Kräfteverhältnisse in den Spielen der Eliteliga Vorarlberg - Herbst ein? Zur Abstimmung stehen hier die Spiele der Runde 8 bereit. Übrigens: betcrake.com ist der erste Anbieter, der mindestens 10% der Umsätze an die Vereine im Unterhaus weitergibt.