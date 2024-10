Jürgen Mattivi und Marcel Kert mit einer Vorschau auf das Rotachtalderby zwischen Doren und Langen!

Details Mittwoch, 02. Oktober 2024 14:39

Hochspannung vor der 9. Runde der Landesliga! Am 5. Oktober 2024, Ankick 17 Uhr, kommt es in Doren zum Duell zwischen dem Fc Baldauf Doren und Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen. Es ist nicht nur ein mit Spannung erwartetes Derby, sondern auch eine richtungsweisende Partie für beie Mannschaften. Nur der Sieger kann den direkten Kontakt zur Tabellenspitze halten! Ein extrem wichtiges Spiel für beide Mannschaften!

Auch in der Kantine wird einiges geboten beim Rotachtalderby in Doren!

In der Landesliga kommt es am kommenden Samstag, dem 5.10.2024 um 17 Uhr zum Rotachtalderby zwischen dem FC Baldauf Doren und dem Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen. Während das Team von Trainer Florian Kirchmann am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen den FC Schlins durch den Siegestreffer in der 90. Minute gewann; spielten die Dorener um Coach Günther Riedesser mit dem 2:2-Ausgleichstreffer des FC Götzis in der 95. Spielminute noch unentschieden. Der RW Langen konnte das letzte Aufeinandertreffen mit 1:4 für sich entscheiden, wobei der FC Doren beim vorletzten mit 0:1 als Sieger vom Platz ging. Auch die Tabelle verspricht ein großes Fußballspiel, in der Doren derzeit mit elf Punkten auf Platz neun rangiert und Langen mit zwei Zählern mehr auf Rang sieben. Das Vorspiel bestreitet um 14 Uhr die SPG Sulzberg/Doren gegen den EMMA & EUGEN DSV 1c.

Jürgen Mattivi, sportlicher Leiter von Langen: „Das nächste Derby steht an – wir gastieren beim FC Doren, wo unser Ex-Spieler Riedesser Günther erfolgreich das Zepter schwingt. Der FC Doren ist als Aufsteiger beachtlich in die Saison gestartet und macht eine gute Figur in der Landesliga. Unsere Saison gleicht ein bisschen einer Achterbahnfahrt – wir hatten Höhen mit Liga- und VFV Cup Siegen gegen starke Gegner, aber auch zu viele Tiefen mit Niederlagen gegen Tabellennachzügler. Zu unserem Glück ist der FC Doren kein Tabellennachzügler und wird sich wie üblich in der Vergangenheit als robuster und zweikampfstarker Gegner präsentieren. Unser Team um Chef Coach Florian Kirchmann wird dagegenhalten und alles daransetzen, den zweiten Derbysieg in Folge einzufahren, um dann in der Tabelle an das vordere Drittel heranzurücken. Wir freuen uns auf eine intensive Partie mit intensivem Ausklang im Nachgang des Spieles!“

Marcel Kert, Obmann von Doren: „Unser historischer Aufstieg in die Landesliga war nicht nur für unsere Mannschaft und unseren Verein von besonderer Bedeutung – damit einhergeht nämlich bekanntlich auch, dass wir in dieser Liga wieder ein Derby gegen den RW Langen bestreiten. Nachdem sich Langen bereits letzte Saison in der Landesliga etablieren konnte, steht unser Team um Trainer Günther Riedesser noch am Anfang dieser Erfahrung. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles versuchen, um uns für die vergangene Heimniederlage der Saison 2022/23 zu revanchieren und das Meisterschaftsspiel in einen Heimsieg münden zu lassen. Wie bei Rotachtal-Derbys üblich, haben wir uns auch kulinarische Gedanken gemacht – neben Laugenbrezel und Schnitzelsemmel servieren wir am Samstag auch „Wiener Schnitzel mit Pommes“ aus unserer FC-Küche. Nach dem Heimspieltag sorgt das aufstrebende DJ-Duo V-Beatz dann noch für passende Stimmung im Clubheim. Somit hoffentlich Gründe genug, um viele von euch am Samstag im Waldstadion Doren begrüßen zu dürfen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.