Der Nachwuchs von Bayern München, Schalke, Köln, RB Salzburg und Rapid zu Gast in Schlins!

Details Montag, 13. Januar 2020 21:24

Eine einzigartige Erfolgsgeschichte im Vorarlberger Nachwuchs-Fußball ist das schon traditionelle internationale SPIEGL Nachwuchs-Hallenturnier in Schlins. Die 23. Auflage geht am 18./19. und 25./26. Jänner 2020 über die Bühne. Weit über 800 Spieler zwischen sechs und dreizehn Jahren werden wieder zeigen was man unter „Fußball mit Herz“ versteht. Seit 2001 ist die Firma Spiegl aus Schlins Hauptsponsor der Veranstaltung.

Stars der Zukunft?

Timo Werner war mit dem VfB Stuttgart in Schlins, Benjamin Heinrichs mit Leverkusen – um nur zwei Namen zu nennen. Die Nachwuchsteams des Fc Bayern München, Schalke 04, RB Salzburg, Rapid Wien, FC Basel, 1. FC Köln, SCR Altach, Fc Lustenau, Austria Lustenau, Göfis, Lauterach, Nenzing und natürlich Schlins sind mit dabei.

Die U12 Teams eröffnen

Bestens vorbereitet startet das 23. Internationale Spiegl Nachwuchs Hallenturnier am Samstag, den 18. Januar 2020, um 9 Uhr mit einem Turnier der U12 Mannschaften im Wiesenbachsaal in Schlins. Das Internationale U9 Turnier findet am 25. Januar ebenfalls ab 9 Uhr statt. An zwei Wochenenden werden dann über 850 Nachwuchskicker ihr Bestes geben. Jeder Spieler wird dabei für seine Leistung mit einem Präsent belohnt. Die Freude am Fußballsport steht dabei allzeit im Vordergrund. Den Kickern werden dabei wichtige Inhalte, wie Fairness und Gemeinsamkeit im Sport vermittelt. Damit werden die Nachwuchskicker diese Veranstaltung auf höchstem Fußballerischem Niveau in bester Erinnerung behalten. Der Erne FC Schlins trägt mit der Ausrichtung dieser Turniere wesentlich zur sehr wichtigen Jugendarbeit bei. Eine optimale Vorbereitung, Organisation und Abwicklung des Turniers ist garantiert. Den Ehrenschutz dieser Veranstaltung übernehmen Landeshauptmann Mag. Markus Wallner, Sport-Landesrätin Dr. Barbara Schöbi-Fink, LT-Präs. Mag. Harald Sonderegger und Bürgermeisterin Gabi Mähr.

Video: Szenen vom Turnier 2017

