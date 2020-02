Timo Lüneburger vom FC Kennelbach im ligaportal.at Portrait

Details Freitag, 28. Februar 2020 21:58

Im Rahmen der ligaportal.at Serie mit Spielerportraits aus der Landesliga sind wir heute beim Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach zu Gast und haben Timo Lüneburger vor dem Mikrofon. Timo und sein Team blicken sehr optimistisch auf die Fortsetzung der Meisterschaft Ende März – unter den ersten drei zu landen würde auch den Weg in die Vorarlbergliga ebnen. Sechs Punkte fehlen aktuell auf den Aufstiegsrelegationsplatz, acht Punkte auf den Fixaufstieg.

Seit Sommer 2019 für Kennelbach!

Timo Lüneburger: „Ich bin einundzwanzig Jahre alt und spiele seit Sommer 2019 für den FC Kennelbach. Begonnen zu kicken habe ich in Kressbronn - Bambini bis E-Jugend. Dann ginbg es zum VfB Friedrichshafen E-Jugend bis D-Jugend, dann FV Ravensburg D-Jugend bis A-Jugend. Beim SV Kressbronn habe ich dann in den Herren Mannschaften gespielt und aktuell beim FC Kennelbach.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Unter den ersten drei in der Tabelle landen - wenn möglich aufsteigen!

Titelfavorit in der eigenen Liga bzw. wer wird österreichischer Meister? Bei uns ist meiner Meinung nach ganz klar Hörbranz der Favorit, in der tipico Bundesliga RB Salzburg. LASK kommt in der Europaleague bis ins Achtelfinale, für RB Salzburg ist es ja schon erledigt. Das Nationalteam übersteht bei der EM-Endrunde die Gruppenphase und fliegt dann raus!

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Gesund zu bleiben, immer hundert Prozent geben, fit bleiben.

Vorbild als Fußballer: Joshua Kimmich

Vorbild im Leben: Mein Vater

Persönliche Ziele für die Zukunft: meine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren.

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Sich immer weiter zu entwickeln

Sonstige Hobbies außer Fußball: Sich mit Freunden treffen und was unternehmen!

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: „Wir sind Groß“ (Mark Forster)

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: „Baywatch“ - Dwayne Johnson

