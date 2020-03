Josip Golemac, SK Meiningen: „ Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang miteinander!“

Details Samstag, 14. März 2020 22:38

Heute steht ein echter „Oldie“ - im betsen Sinne des Wortes – vor dem ligaportal.at Mikrofon. Josip Golemac ist beim SK Meiningen eine echte Institution und kickt seit 2005 für den SK. Wann der Ball in der Landesliga wieder rollen wird, steht angesichts der Corona Pandemie Mitte März 2020 in den Sternen. Das ganz klare Ziel des SK Meiningen ist und bleibt aber der Aufstieg in die Vorarlbergliga.

Seid lieb zueinander - Fußball ist doch nur ein Spiel!

Josip Golemac: „Ich bin 37 Jahre alt und spiele seit 2005 für den SK Meiningen. Begonnen zu kicken habe ich 1989 beim FC Hard, 2001 bin ich dann zu den SW Bregenz Amateuren gewechselt. Von 2002 bis 2004 war ich dann wieder in Hard, dann ein Jahr beim SC Fussach, bis ich 2005 nach Meiningen gegangen bin.

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Aufstieg in die Vorarlbergliga.

Titelfavorit: In unserer Liga ist für mich der FC Hörbranz der Favorit. In der tipico Bundesliga wird es meiner Meinung nach eine große Überraschung geben, denn der LASK wird sich den Titel holen. Das Nationalteam wir bei der EM Endrunde Gruppenzweiter und dann ist alles möglich. Leider muss man ja derzeit die Zusatzbemerkung machen – falls die Meisterschaften und die EM Endrunde gespielt werden können. Derzeit steht natürlich die Gesundheit in Zeiten der Corona Krise im Vordergrund – der Fußball macht Pause. Wie lange kann man wohl noch nicht abschätzen.

Foto: Klaus Waibel, SK Meiningen

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Gesund und verletzungsfrei bleiben.

Vorbild als Fußballer: Stefan Effenberg hat mir in jungen Jahren imponiert.

Vorbild im Leben: Mein Dad

Persönliche Ziele für die Zukunft: Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Seid lieb zueinander - Fußball ist doch nur ein Spiel.

Sonstige Hobbies außer Fußball: Reisen und im Garten arbeiten.

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: bunt gemischt

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: „Die vier Federn“, Heath Ledger

Und mir besonders wichtig: Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang miteinander.

