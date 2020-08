Sulz möchte sich im oberen Drittel der Liga etablieren

Details Donnerstag, 13. August 2020 13:39

Endlich startet auch die Landesliga am kommenden Wochenende in die neue Saison und der FC Renault Malin Sulz möchte die guten Leistungen vom Herbst 2019 wiederholen. Der erste Gegner ist am Samstag, dem 15.8.20 ab 17 Uhr, zuhause der Fc Hittisau. Der sportliche Leiter Valentin Welte schildert unseren Lesern die wichtigsten Fakten zur Vorbereitung auf die neu startende Meisterschaft.

Trainingsstart

Valentin Welte, sportlicher Leiter FC Renault Malin Sulz: „Als kein Training möglich war, haben sich die Spieler in Eigenverantwortung fit gehalten. Wir haben das Training unter den geforderten Voraussetzungen am 19.5.2020 wieder gestartet und sind, seit es wieder erlaubt ist, zum normalen Trainingsbetrieb übergegangen. Der Trainingsstart bei beiden Kampfmannschaften verlief ohne Probleme. Die Trainingsbeteiligung ist bei beiden Mannschaften hervorragend. Durch die derzeitige Situation werden viele Spieler dieses Jahr auch nicht in den Urlaub gehen, dadurch sind die meisten die komplette Vorbereitung im Einsatz und einem Saisonstart steht nichts im Wege.“

Transferbilanz

Valentin Welte: „Der Kader der ersten Kampfmannschaft ist gegenüber der Wintervorbereitung eigentlich unverändert geblieben. Einzig Adrian Pfurtscheller, der das letzte Jahr aufgrund des Studiums pausiert hatte, steht uns jetzt wieder zur Verfügung.“

Absolvierte Testspiele

4:0 Sieg gegen Bludenz

4:2 Sieg gegen Röthis

5:3 Sieg gegen Ludesch

2:0 Sieg gegen Tisis

3:2 Sieg gegen Feldkirch



Welche Ziele setzt man sich für die neue Saison?

Valentin Welte: „Wir möchten nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga und der überaus positiv verlaufenen ersten Saisonhälfte an diese Leistungen anknüpfen und uns im vorderen Drittel der Liga etablieren.“

Wie wird sich die Corona-Pandemie auf den Fußball - Amateur- und Profibereich - auswirken?

Valentin Welte: „Dies ist zum jetzigen Stand schwierig einzuschätzen. Ich hoffe, dass wir die Saison bis Winter ohne große Probleme zu Ende spielen können und dann im Frühling wieder starten können.“

