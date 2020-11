Torschützenwertung Landesliga Herbst 2020

Details Mittwoch, 18. November 2020 23:45

Es ist eine knappe Entscheidung – Stefan Eienbach von Sulzberg und Igor Marjanovic von Frastanz haben im Herbst 2020 in der Landesliga zehn Tore erzielt – Marjanovic war aber 47 Minuten langen am Spielfeld. Stefan Eienbach holt sich deswegen die ligaportal.at Goleadorkrone knapp vor Marjanovic. Acht Treffer konnte David Stigger von Frastanz in 828 Minuten erzielen – das ist Platz drei vor Dursun Karatay von Hörbranz und David Kirchmair von Koblach.

Die Wertung:

Die erste Reihung erfolgt nach der Anzahl der geschossenen Tore, die zweite Reihung sind die geschossenen Tore pro Einsatzzeit (Tore/h). Die Platzziffer daraus ergibt dann den Gesamtrang. Und so schaut die Wertung im Details aus:

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Stefan Eienbach Sulzberg 10 903 0,66 1 1 1 2 Igor Marjanovic Frastanz 10 950 0,63 1 2 1,5 3 David Stigger Frastanz 8 828 0,58 3 3 3 4 Dursun Karatay Hörbranz 7 720 0,58 5 3 4 4 David Kirchmair Koblach 8 902 0,53 3 5 4 6 Patrick Stark Schlins 6 836 0,43 6 6 6 7 Thiago De Lima Silva Altenstadt 6 870 0,41 6 9 7,5 8 Luan Ruviaro Hittisau 6 892 0,40 6 10 8 9 Mario Lescher Sulz 5 693 0,43 11 6 8,5 9 Elias Dobler Schlins 5 705 0,43 11 6 8,5 9 Adrian Hagen Meiningen 6 939 0,38 6 11 8,5 12 Benjamin Fodor Koblach 6 990 0,36 6 12 9 13 Yannick Alber Sulzberg 5 967 0,31 11 13 12 14 Adiel Silva de Moura Sulz 5 970 0,31 11 14 12,5 15 Dos Santos Moura Sulz 5 981 0,31 11 15 13