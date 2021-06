Landesliga Spielplan Juni und Juli 2021

Details Freitag, 04. Juni 2021 02:24

Am 19. Juni 2021 wird entschieden welche beiden Mannschaften von der Landesliga in die Vorarlbergliga aufsteigen – Meiningen und Hörbranz haben es selbst am Fuß den Aufstieg zu schaffen. Am 4. Juni beginnt allerdings schon das umfangreiche Testspielprogramm zu laufen – nachfolged eine chronologische Übersicht. Das Finale des 45. Uniqa VFV Cups wird auf Donnerstag, dem 1. Juli 2021, verschoben. Grund sind die angekündigten Lockerungen der Corona Maßnahmen mit 1. Juli, Ankick im Herrenriedstadion Hohenems um 19 Uhr.

Freitag, 4. Juni 2021

Peter Dach FC Koblach – RW Rankweil

Gastrastadion Rankweil, 18:30 Uhr

KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Sohm Alberschwende

Sportplatz Alberschwende, 19 Uhr

SV Brauerei Frastanz – SV typico Lochau

Sportplatz Untere Au Frastanz, 19 Uhr

Samstag, 5. Juni 2021

SC Elektro Graf Hatlerdorf – Hella Dornbirner SV Juniors

Sportanlage in den Steinen Hatlerdorf, 13 Uhr

SK Meiningen – IPA SC Göfis

Sportplatz Göfis, 14 Uhr

Ender Klima TSV Altenstadt – SC Röfix Röthis

Sportplatz an der Ratz, 15 Uhr

Metzler Werkzeuge SK Brederis – Vollbad FC Götzis

Mödle Stadion Götzis, 17 Uhr

FC Sport Haschko Sulzberg – Ruech Recycling RW Langen

Magic Fit Arena Langen, 18 Uhr

Dienstag, 8. Juni 2021

Peter Dach FC Koblach – IPA SC Göfis

Sportplatz Göfis, 18 Uhr

Ender Klima TSV Altenstadt – SV Satteins

Sportplatz Amberg, 19 Uhr

Freitag, 11. Juni 2021

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – SC Admira Dornbirn

Sportplatz Kennelbach, 18:30 Uhr

Peter Dach FC Koblach – SK Meiningen

Sportanlage im Lohma Koblach, 18:30 Uhr

SC Elektro Graf Hatlerdorf – poolfolio SC Fussach

Sportanlage Müss Fussach, 19 Uhr

FC Mohren Dornbirn Juniors – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler

Stadion Birkenwiese, 19 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

Ender Klima TSV Altenstadt – Sparkasse FC BW Feldkirch

Sportplatz Amberg, 14 Uhr

Eco-Park FC Hörbranz – SC Austria Lustenau Amateure

Sportplatz Sandriesel Hörbranz, 17 Uhr

Erne FC Schlins – Unterberger Automation FC Nüziders

Tomaselli Gabriel Sportplatz Nüziders, 18 Uhr

Freitag, 18. Juni 2021

FC Sport Haschko Sulzberg – FC Rotenberg

Waldstadion Lingenau, 18 Uhr

KFZ Hagspiel FC Hittisau – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler

Sportplatz Werner Maurer, 19 Uhr

19. Juni 2021, Anstoß 17 Uhr - Nachtragspartien Aufstieg

Frastanz – Altenstadt

Sulz – Koblach

Hatlerdorf – Meiningen

Hörbranz – Schlins

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – poolfolio SC Fussach

Sportanlage Müss Fussach, 11 Uhr

Dienstag, 22. Juni 2021

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – SC Röfix Röthis

Sportplatz an der Ratz, 19 Uhr

Freitag, 25. Juni 2021

KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Rotenberg II

Waldstadion Lingenau, 18 Uhr

Peter Dach FC Koblach – FC Nenzing

Sportanlage im Lohma Koblach, 18:30 Uhr

Erne FC Schlins – IPA SC Göfis

Sportplatz Göfis, 19 Uhr

FC Mohren Dornbirn Juniors – FC Sohm Alberschwende

Sportplatz Alberschwende, 19 Uhr

Ender Klima TSV Altenstadt – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz

Sportplatz Amberg, 19 Uhr

SK Meiningen – SC Austria Lustenau Amateure

Sportplatz SK Meiningen, 19 Uhr

Samstag, 26. Juni 2021

Eco-Park FC Hörbranz – FC Sport Haschko Sulzberg

Alpenstadion Sulzberg, 16:30 Uhr

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – SC Austria Lustenau Amateure

Sportanlage Kennelbach, 16 Uhr

Dienstag, 29. Juni 2021

FC Mohren Dornbirn Juniors – poolfolio SC Fussach

Sportanlage Müss, 19 Uhr

Samstag, 3. Juli 2021

FC Mohren Dornbirn Juniors – poolfolio SC Fussach II

Sportanlage Müss Fussach, 16 Uhr

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – intemann FC Lauterach

Sportanlage Ried Lauterach, 18 Uhr

Dienstag, 6. Juli 2021

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler

Sportplatz Kennelbach, 18:30 Uhr

Freitag, 9. Juli 2021

FC Sport Haschko Sulzberg – FC Sohm Alberschwende

Sportplatz Alberschwende, 19 Uhr

SC Elektro Graf Hatlerdorf – blum FC Höchst

Rheinaustadion Höchst, 19 Uhr

Samstag, 10. Juli 2021

FC Renault Malin Sulz – IPA SC Göfis

Sportplatz Göfis, 14 Uhr

Ender Klima TSV Altenstadt – Intersport Fischer FC Schruns

Sportplatz Amberg, 19 Uhr

Freitag, 16. Juli 2021

FC Mohren Dornbirn Juniors – FC Schwarzenberg

Sportplatz Schwarzenberg, 19 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021

Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz

Sportplatz Kennelbach, 18:30 Uhr