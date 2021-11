Torschützenwertung Landesliga Herbst 2021

Details Montag, 22. November 2021 00:56

Hauchdünne Entscheidung um den Goleador der Landesliga – aber in beiden Teilwertungen konnte sich Hannes Rinderer von der SPG Großwalsertal knapp durchsetzen. Stolze siebzehn Treffer und 0,81 Tore pro Spielstunde – das ist Platz eins. Die beiden Verfolger, die nur knapp geschlagen wurden, liegen gleichauf. Ricardo Souza Oliveira von Hittisau hat ein Tor mehr wie Dursun Karatay von Koblach erzielt, Karatay hat aber den besseren Wert in der Effektivität, liegt nur hauchdünn hinter dem Sieger Hannes Rinderer zurück. Damit Platz zwei in der Gesamtwertung für Dursun Karatay und Ricardo Souza Oliveira.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Hannes Rinderer Großwalsertal 17 1259 0,81 1 1 1 2 Dursun Karatay Koblach 15 1131 0,80 3 2 2,5 2 Ricardo Souza Oliveira Hittisau 16 1309 0,73 2 3 2,5 4 Niklas Fink Riefensberg 13 1349 0,58 4 4 4 5 Jordan Türtscher Großwalsertal 12 1323 0,54 5 6 5,5 6 Fabian Kilzer Hatlerdorf 11 1224 0,54 6 6 6 6 Tobias Hartmann Brederis 11 1232 0,54 6 6 6 8 Emanuel Stadler Schlins 6 631 0,57 13 5 9 8 Thiago De Lima Silva Hittisau 8 931 0,52 9 9 9 8 Mario Hörburger Dornbirn Juniors 9 1135 0,48 8 10 9 11 Simon Gasser Kennelbach 7 912 0,46 10 11 10,5 12 Pascal Rederer Sulz 7 1279 0,33 10 13 11,5 13 Mehmet-Ali Akbulut Kennelbach 6 914 0,39 13 12 12,5 13 Timo Engljähringer Altenstadt 7 1350 0,31 10 15 12,5 15 Mario Lescher Sulz 6 1113 0,32 13 14 13,5 16 Simon Gebhart Brederis 6 1287 0,28 13 16 14,5

Regeln: qualifiziert für die Goleador Wertung von ligaportal.at Vorarlberg sind alle Spieler, die mindestens sechs Treffer im Herbst 2021 erzielt haben. Die Gesamtwertung ist die Platzziffer aus der Wertung der erzielten Tore generell und der Wertung aus den erzielten Toren pro Stunde Spielzeit (Tore/h).

