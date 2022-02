TSV Altenstadt: Angriff ist die Devise – Aufstieg das Ziel im Frühjahr 2022

Details Dienstag, 15. Februar 2022 12:36

Unglaublich spannende Ausgangslage in der Landesliga vor der Meisterschaftsfortsetzung mit der 16. Runde am ersten Aprilwochenende 2022. Die Top-7 trennen nur fünf Punkte, dem Ender Klima TSV Altenstadt fehlen drei Punkte auf die Aufstiegszone. Im Angriff hat sich der TSV verstärkt, der Kader wurde aufgestockt, blieb aber im Kern der selbe wie im Herbst 2021. Alle weiteren wichtigen Infos zum TSV hat der sportliche Leiter Cem Öksüz für unsere LeserInnen.

Kaderänderungen im Winter 2022?

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Im Offensivbereich wird uns Thomas Beiter verstärken, der von RW Rankweil nach Altenstadt gewechselt ist. Sonst hat sich bei uns im Kader nichts verändert, der ja erfreulicherweise sehr breit aufgestellt ist. Jetzt sind es vierundzwanzig Spieler, wir haben auch Kicker von der U16 hochgezogen. Vormals waren es achtzehn Spieler, das war eigentlich doch etwa zu wenig. Die Herbstsaison war auch für uns sehr schwierig. Urlaub, Corona, Verletzungen – eigentlich mussten wir immer mit einer anderen Formation antreten. Alle Spieler sind aktuell soweit fit und das ist sehr erfreulich, wir hoffen und wünschen uns es bleibt auch so!“

Ausblick Frühjahr 2002?

Cem Öksüz: „Wenn man sich den Tabellenstand anschaut, kann die Parole sowieso nur angreifen heißen und schauen was am Ende heraus kommt. Platz eins und sieben trennen fünf Punkte und im Prinzip kann fast jede Mannschaft jede schlagen. Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg – also ein Platz unter den Top-2. In den letzten Jahren ist ja fast immer eine Mannschaft oben weg gezogen, heuer ist das absolut nicht der Fall. Es geht ganz oben in der Tabelle extrem eng zu und das verspricht ein enorm spannendes Meisterschaftsfinale.“

Corona und die Folgen für den Fußballsport?

Cem Öksüz: „Ich sehe eigentlich nicht, dass die Qualität in den letzten beiden Jahen gelitten hat. Es war aber ohne Zweifel schwierig zwischendurch immer die Motivation hoch zu halten, da es ja manchmal keinerlei Perspektive gegeben hat, wann es wieder einigermaßen normal weiter gehen wird. Man konnte nicht planen – das war allerdings die einzige Konsequenz. Aber in letzter Zeit ist es schon wieder recht gut gegangen und wir hoffen natürlich alle auf einen fast normalen Fußballfrühling 2022. Alle wollen wieder Fußball spielen und natürlich extrem wichtig wäre es, wenn die Fans und Zuschauer wieder ohne Einschränkungen die Spiele besuchen könnten.“

Situation im Verein?

Cem Öksüz: „Der große Wunsch ist natürlich wieder als Verein ohne oder mit kaum Einschränkungen agieren zu können. Das betrifft natürlich den gesamten Breitensport. Wir haben sicherlich das bestmögliche aus den Situationen gemacht und das war eine sehr große Herausforderung an die Vereinsführung. Wirtschaftlich stehen wir gut da, sportlich gibt es klar definierte Ziele – darunter natürlich auch der Aufstieg in die Vorarlbergliga!“