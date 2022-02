Kaderänderungen in Sulz und aktueller Stand der Vorbereitung

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 19:17

Die Landesliga startet in etwas mehr als einem Monat – am ersten Aprilwochenende – in die Frühjahrssaison und verspricht absolute Hochspannung im Kampf um Titel und Aufstieg. Dem FC Renault Malin Sulz trennen vier Punkte von der Aufstiegszone, aber es gibt sieben Anwärter für die beiden Aufstiegsplätze. Für Sulz beginnt 2022 mit der Auswärtspartie gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal am ersten Aprilwochenende, eine Woche später der Heimkracher gegen Leader Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach. Der sportliche Leiter Valentin Welte mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung Ende Februar 2022.

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Valentin Welte, sportlicher Leiter FC Renault Malin Sulz: „Zugänge hatten wir im Winter 2022 einen und zwar Nico Theofanidis – er kam vom SK Brederis. Luis Schnetzer und Florian Domig wurden beide von der eigenen U18 hochgezogen. Ebenfalls gab es einen Abgang - Thomas Hatzer ging zum SK Meiningen.“

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Valentin Welte: „Wir haben mit der offiziellen Vorbereitung am 1.2.2022 begonnen und hatten bisher ein Vorbereitungsspiel gegen den SC Göfis. Der Kader hat sich zur Hinrunde kaum verändert und wir haben derzeit fast alle Spieler im Training. Wir hoffen, dass wir verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen und mit allen Spielern in die Saison starten können.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

05.02.2022 gegen SC Göfis (2:1 Sieg)

05.03.2022 gegen FC Thüringen

11.03.2022 gegen FC Bludenz

19.03.2022 Gegner noch offen

26.03.2022 gegen FC Götzis

Gibt es verletzte Spieler, welche Nachwuchsspieler werden in die KM integriert?

Valentin Welte: „Leider hat Christoph Haller, aufgrund einer erneuten Knieverletzung, sich dafür entschieden, seine Karriere zu beenden. Luis Schnetzer und Florian Domig haben den Schritt vom U18 in die KM geschafft und werden in der neuen Saison integriert. Sie haben bereits letzte Saison, durch einige Einsätze in der 1b-Mannschaft, Erfahrungen im KM-Bereich sammeln können.“

Persönliche Anliegen bzw. Kommentare zum Thema Fußball?

Valentin Welte: „Wir hoffen auf eine verletzungsfreie Saison und dass die Saison regulär zu Ende gespielt werden kann. Außerdem freuen wir uns auf tollen Fußball sowie viele Zuschauer, die hoffentlich die Spiele ohne große Einschränkungen besuchen können.“